Tullverket söker hundinstruktör
2025-11-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
, Stenungsund
, Strömstad
, Årjäng
Hundenheten ska genom utbildning och träning säkerställa att Tullverket har tillgång till kompetenta hundresurser samt kvalitetssäkra så att operativ förmåga bibehålls och utvecklas. I enhetens uppdrag ingår det att omvärldsbevaka, utveckla och inrikta hundverksamheten utifrån mål för verksamheten.
Hundinstruktörerna samordnas övergripande av den Nationella Hundsamordnaren (NHS) som även har det övergripande ansvaret för hundarnas utbildning, hälsa samt anskaffning. Verksamhetsutvecklaren är bryggan gentemot den operativa verksamheten. Hundenheten är en enhet organisatoriskt placerad under Tullverkets kontrollavdelning och leds av en enhetschef. Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
Som hundinstruktör bidrar du till att kvalitet och funktion inom vår sökhundverksamhet upprätthålls och utvecklas - både lokalt och nationellt. Du är en viktig del i arbetet med att säkerställa hög kompetens och enhetliga metoder inom hela Tullverket.
I rollen ansvarar du för att förmedla kunskap, metoder och arbetssätt inom de nationella ramar som fastställts. Du fungerar som NHS:s förlängda arm för att stödja och utveckla hundekipagen - både under träning och i operativ tjänst.
För att skapa en helhetsbild av varje hundekipage bistår du med dokumentation, information och rådgivning. Du bedömer kontinuerligt hundekipagens operativa status och träningsbehov samt delger information till hundförarens gruppchef löpande och inför utvecklings- och lönesamtal.
Som hundinstruktör kommer du även att verka som lärare vid nationella utbildningar och löpande underhållsutbildningar. Du deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten genom att bidra till erfarenhetsutbyte och kvalitetsarbete.
Hundenheten har regelbundna veckoavstämningar, där vi tillsammans delar information och planerar för att uppnå bästa möjliga effekt i det operativa arbetet. I ditt arbete har du stöd av interna regler, policyer och strategiska beslutsprocesser.
Parallellt med dina instruktörsuppgifter kan du ha en hund i tjänst och du är fodervärd för ämneshundar som ska utvärderas, tränas och eventuellt certifieras. Du ansvarar även för att hantera träningsmaterial och föra register över detta.
Rollen innebär även projektledning, administration och resor i tjänsten.
Vi söker dig som har:
• Genomförd och godkänd grundläggande utbildning inom Tullverkets brottsbekämpande verksamhet eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
• Genomförd och godkänd i Tullverkets hundförarutbildning eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig
• Genomförd och godkänd i Tullverkets hundenhets instruktörsutbildning eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig
• God förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Körkort, behörighet B
Det är meriterande om du har:
• Arbetat som hundförare i Tullverket inom de senaste åren och med goda vitsord genomgått träningar och utbildningar med godkänt resultat
• Goda kunskaper i Tullverkets förekommande datasystem
• Dokumenterade fördjupade kunskaper i hundars beteende och därtill kopplad problemlösning
• Dokumenterad fördjupad kunskap i sökhundsdressyr
• Dokumenterad kunskap gällande pedagogiskt arbeteDina personliga egenskaper
Du som söker bör ha goda ledaregenskaper i förhållande till både hund och människa. Du är förändringsbenägen och har mycket god samarbetsförmåga samtidigt som du är bra på att ta egna initiativ och att arbeta självständigt.
Som person är du:
• Ödmjuk inför uppgiften genom att vara prestigelös
• Driven, du tar dig an uppgiften med stor motivation
• Noggrann
• Flexibel
• Kreativ
• Utåtriktad
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och lärande av varandra högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2025-25370.
Placeringsort: Göteborg.
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av enhetschef Anna-Karin Edström Lundemo, tel. 08-4565536. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Tommy Göthlin, tel. 031-63 36 95 och för Saco-S, Anneli Mannerbjörk, tel. 031-63 37 06.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 24 november. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/sv/privat Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9587339