Tullverket söker gruppchef yttre kontroll
2026-04-27
Kontrollavdelningen har ett brett uppdrag som ska säkerställa att endast godkända varor passerar Sveriges gräns. Uppdraget går ut på att genomföra tullkontroller på in- och utförsel där Tullverket letar efter varor som strider mot restriktioner samt även för att säkerställa att rätt tullavgifter och skatter tas ut.
Kontrollavdelningens grupper arbetar med Tullverkets hela uppdrag och har en gemensam utbildningsgrund, men är specialiserade utifrån verksamhetens behov. Kontrollavdelningens uppdrag är att stoppa eller allvarligt störa den organiserade brottsligheten och säkra konkurrensneutralitet. Som tulltjänsteman fattar du dagligen olika former av myndighetsbeslut.
Gruppen som du ska leda innehar kompetensen att arbeta med det mobila skannerfordonet. Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Du kommer att arbeta med att leda en yttre kontrollgrupp med både tullaspiranter och erfarna kollegor. Kontrollgruppens arbete innebär bland annat att genomsöka, fordon, bagage, försändelser, fartyg, lager, containrar och terminaler, för att hitta varor som inte är godkända att föra in eller ut ur Sverige. Kontroller genomförs även i syfte att säkerställa att deklarerade uppgifter är korrekta. Kontroller kommer även att utföras inne i landet efter det att varan passerat gränsen, så kallade punktskattekontroller.
Som gruppchef i Kontrollavdelningen arbetar du oftast uniformerad och möter dagligen allmänheten och kunder. Vi lägger stor vikt vid att du kan behandla människor med respekt och förståelse, att du har ett gott omdöme samt är en god representant för Tullverket såväl internt som externt. Som tulltjänsteman ska du kunna arbeta i enlighet med den statliga värdegrunden och Tullverkets värdeord; helhetssyn, ansvarstagande och nytänkande. Du skall även vara van att vid behov nyttja erforderliga tvångsmedel.
Arbetet kan innebära skifttjänstgöring och det betyder att du behöver vara bekväm med oregelbundna arbetstider. Man verkar dessutom inom ett stort geografiskt område så resor med övernattningar kan förekomma.
Det övergripande ansvaret för Tullverkets chefer är att åstadkomma goda resultat i relation till uppdraget samt bedriva ett gott ledarskap. Som gruppchef har du ansvar för verksamheten, personalen, förändringsledning, kommunikation, budget samt arbetsmiljön.
Chefsansvaret på personalområdet innefattar personaladministrativa uppgifter, medarbetarsamtal, lönesättande samtal samt ledning av arbetsplatsträffar.
Tullverkets verksamhet är i ständig utveckling och förbättringsarbete är en del av vardagen.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
Genomförd och godkänd grundläggande utbildning inom Tullverkets yttre kontroll
Aktuell arbetslivserfarenhet från Tullverkets yttre kontrollverksamhet
God kommunikationsförmåga och kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift
Good communication skills and can express yourself well in Swedish and English in speech and writing
Goda kunskaper i Officepaketet
Goda kunskaper i Tullverkets (brottsbekämpningens) förekommande datasystem
Svenskt körkort, klass B för personbil, ej automatväxel samt god körvana
Det är meriterande om du har:
Ledarskapsutbildning
Tidigare chefserfarenhet
Erfarenhet av arbetsledning Dina personliga egenskaper
Ledarskapsförmåga - Leda och styra gruppen och dess medlemmar för att nå mål på ett effektivt sätt. Integritet och mod att fatta och fullfölja beslut samt ta tag i utmaningar.
Kommunikativ och entusiasmerande - Ska tydliggöra riktning och ramar, inkludera och lyssna in samt entusiasmera medarbetare att dra åt samma håll.
Samarbetsförmåga - Kunna samarbeta på alla nivåer både internt och externt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Lyssnar och respekterar andras åsikter och behov. Samverkar med andra grupper för att se till helhet och verksamhetens bästa.
Drivkraft - Kunna ta egna initiativ, samt leda och utveckla verksamheten mot uppställda mål. Ha förmåga till nytänkande, att se nya lösningar inom området och föreslå nya rutiner och/eller arbetsmetoder.
Flexibel - Ha förmåga att kunna anpassa verksamheten och arbetet till nya krav.
Gott omdöme - Kunna uppträda ansvarsfullt, som en god representant för Tullverket såväl internt som externt.
Förmåga hantera stress- Ha förmåga att kunna fokusera på rätt saker, ha förmåga att även i stressiga situationer kunna fatta rätt beslut, hantera egen och andras stress.
God förmåga att planera och strukturera arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet! Övrig information
Referensnummer: TV-2026-09507.
Placeringsort: Stockholm.
Anställningen är tillsvidare och inleds med 6 månaders provanställning. Inom Tullverket tillämpas tidsbegränsade chefsförordnanden på 5 år med möjlighet till förlängning.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Pål Stålfors, 08-405 01 14. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Mari Höglund, 08-456 58 30 och för Saco-S, Lena Edehag, 08-456 58 68.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckni, ska ha inkommit till Tullverket senast den 17 maj.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
