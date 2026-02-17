Tullverket söker gruppchef utredning mängdbrott
2026-02-17
Tullverket har som uppdrag att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten och förhindra den illegala införseln av narkotika- och dopingpreparat, alkohol, tobak, vapen och andra varor som hotar liv, hälsa och miljö. Tullverket ska bidra till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet.
Tullverket består av fyra operativa avdelningar; kontrollavdelningen, uppbördsavdelningen, underrättelseavdelningen och tullkriminalavdelningen. Tullkriminalavdelningen ansvarar för Tullverkets brottsutredande verksamhet och teknisk inhämtning. Verksamheten arbetar inom ramen för förundersökning av brott eller åtgärder som ska leda till förundersökning av brott i syfte att lagföra huvudmän bakom brottslighet, minska lönsamheten av brottslighet samt påtagligt störa kriminella aktiviteter.
Tullverkets förundersökningsverksamhet består av ett nationellt IT- och teknikcentrum med ansvar för hemliga tvångsmedel, spaningsteknik och IT-forensik, Tullverkets laboratorium samt fyra tullkriminalenheter som ansvarar för var sitt geografiskt område, Syd, Väst, Öst och Nord. Enheterna är uppdelade i verksamhetsområden: spaning, utredning grova brott samt utredning mängdbrott.Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Som gruppchef för mängdbrott ska du operativt styra, leda, följa upp och utveckla verksamheten genom att säkerställa att din grupp fungerar väl och levererar goda resultat i linje med mål, strategier och aktivitetsplan. Du ska strukturerat och genom ett coachande ledarskap leda och fördela arbetet inom gruppen. Gruppen består av beslagshandläggare i Malmö samt Helsingborg.
Som gruppchef förväntas du stödja dina medarbetares utveckling genom bl.a. medarbetarsamtal och lönesamtal samt arbeta med lärande och erfarenhetsutbyte, som en del i ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete. I chefsuppdraget ingår även utveckla rutiner, metoder och processer enligt fattade beslut. Som gruppchef ansvarar du också för ledning av arbetsplatsträffar samt ansvarar för arbetsmiljöarbetet som följer av särskild delegering.
Som gruppchef krävs att du företräder uppdragsgivaren, är arbetsgivare och verkställer fattade beslut. Ditt chefsuppdrag utövas genom ledarskapet som handlar om att styra verksamheter och leda människor. Det grundläggande uppdraget för myndighetens chefer är att utöva ett gott ledarskap och därigenom åstadkomma goda resultat genom sina medarbetare, i linje med uppdraget och utifrån tillgängliga resurser. För Tullverkets chefer och dess ledarskap är tre centrala utgångspunkter formulerade; uppdraget, samverkan och prioritering.
Som chef förväntas du vara en god förebild med gott omdöme.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
• Tullverkets brottsbekämpningsutbildning eller annan utbildning som bedöms vara motsvarande
• Flerårig erfarenhet av arbete inom Tullverkets brottsbekämpande verksamhet eller från annan brottsbekämpande myndighet som bedöms vara likvärdig
• Erfarenhet av arbete med, och god kunskap om beslagsverksamhet
• Erfarenhet av arbetsledning med gott resultat
• Goda kunskaper i såväl svenska som engelska, och god förmåga att uttrycka sig tydligt i tal och skrift
• Goda kunskaper i de mest förekommande IT-systemen, bl.a. Office
• Svenskt medborgarskap
• Körkort, behörighet B
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom Tullkriminalens verksamhetsområde
• LedarskapsutbildningDina personliga egenskaper
• Mod - att fatta och fullfölja beslut, ta tag i utmaningar och pröva nya idéer
• God kommunikativ förmåga - som tydliggör riktning och ramar, och skapar mening och samförstånd genom inkluderande, inlyssnande och engagerande dialog
• Psykologisk trygghet - i termer av integritet och förmåga att hantera såväl egna som andras reaktioner, tankar och känslor
• Nyfikenhet och prestigelöshet - genom att utforska och utmana sig själv och andra i att tänka nytt och göra annorlunda i syfte att stimulera lärande och innovation
• Ha förmåga att tillvarata mångfald - vad gäller kompetens, erfarenheter och perspektiv för att utveckla verksamheten och hantera den ökande komplexiteten vi agerar i
• Positiv människosyn - med intresse för människor och deras utveckling
• Samarbetsförmåga - säkerställa god samverkan inom gruppen och i relation till andra grupper och enheter
• Ha förmåga att aktivt arbeta för en god arbetsmiljö
• Gott omdöme - Kunna uppträda som en god representant för Tullverket såväl internt som externt
Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och är vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor.Övrig information
Referensnummer: TV-2026-03882.
Placeringsort: Malmö.
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning.
Inom Tullverket tillämpas tidsbegränsade chefsförordnanden på 5 år med möjlighet till förlängning.
Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse.
Resor i tjänsten samt beredskapstjänstgöring på otid kan förekomma.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa eller maila enhetschef Sofia Wall, 040-661 33 15 eller För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Sandra Sånesson, 040-661 29 96 och för Saco, Lena Edehag, 08-456 58 68.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV, ska ha inkommit till Tullverket senast den 2 mars. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/sv/privat Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9746280