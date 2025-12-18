Tullverket söker gruppchef operativ underrättelse
2025-12-18
Vill du arbeta i en myndighet som gör skillnad i samhället och ha meningsfulla, intressanta och spännande arbetsuppgifter inom en brottsbekämpande underrättelseverksamhet? I så fall är Tullverket något för dig.
Tullverkets operativa verksamhet delas in i fyra avdelningar: kontroll-, uppbörds-, underrättelse- och tullkriminalavdelningen.
Underrättelseavdelningen bedriver underrättelseverksamhet med leveranser till alla delar av Tullverket. Avdelningen hanterar underrättelse- och riskanalys och arbetar med underrättelseverksamhet inom alla delar av Tullverkets uppdrag, vad gäller såväl illegala och farliga varor som uppbörd. Arbetet syftar till att förebygga, upptäcka och förhindra brottslig verksamhet.
Avdelningen delas in i fyra enheter med geografiskt ansvar: Syd, Väst, Öst och Nord och består också av Tullverkets selekteringscenter samt enheten för strategisk analys och nationell desk.Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
I jobbet som gruppchef underrättelse brott kommer du att vara en av två gruppchefer som ansvarar för handläggarna inom brottsgrupperna. Du kommer inom ditt verksamhetsområde att få arbeta med grova smugglings- och tullbrott och samverka mycket med kontroll- och tullkriminalenheterna samt med Polismyndigheten med flera. Inom arbetsområdet sker mycket utveckling. Ditt arbete sker i nära samverkan och dialog med gruppchefer och medarbetare på hela underrättelseavdelningen.
Som gruppchef för operativ underrättelse ska du leda och följa upp arbetet som gruppen ansvarar för. Du har även tät samverkan med underrättelseledare som leder det operativa underrättelsearbetet. Du förväntas ta initiativ till att utveckla samverkan och metodik. I rollen ingår även att leda såväl uppdrag och deltaga i utvecklingsprojekt.
Tillsammans med övriga gruppchefer och enhetschefen ansvarar du för enhetens samverkan internt och externt. Som gruppchef ansvarar du även för att arbetet på gruppen bedrivs i linje med Tullverkets värdegrund det vill säga utifrån helhetssyn, ansvarstagande och nytänkande.
Som gruppchef hanterar du alla fem chefsansvarsområden, dvs personal-, budget-, verksamhets-, förändringslednings- och kommunikationsansvar. Du ansvarar för att informera, förankra och involvera medarbetarna för att öka kunskap, förståelse, acceptans och engagemang för verksamhetens mål, resultat och prioriterade frågor. Som chef är det viktigt att du har förmåga att utveckla verksamheten. Du kommer driva förändringsarbete, jobba med aktiva prioriteringar och leda i förändring. Tullverkets ledarskap ska präglas av den statliga värdegrunden och våra värdeord som visar sig genom ett modigt, nyfiket, prestigelöst, tillitsfullt, coachande, tydligt, omtänksamt samt handlingskraftigt ledarskap.
Såväl resurser som verksamhet nyttjas ur ett nationellt perspektiv vilket ställer stora krav på flexibelt ledarskap och intern samverkan med övriga chefer. Du arbetsleds av enhetschef på underrättelseenhet väst.
Vi söker dig som har:
• Grundläggande utbildning inom Tullverket eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som relevant
• Erfarenhet av arbete inom underrättelsetjänst och/eller brottsutredning på Tullverket eller annan myndighet
• Erfarenhet av verksamhetsledning
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som engelska
• Goda kunskaper inom Officepaketet
• Svenskt körkort, klass B
• Svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har:
• Akademisk eller eftergymnasial utbildning inom för tjänsten relevanta områden, t ex ekonomi, beteendevetenskap, samhällsvetenskap, kriminologi eller juridik
• Chefs-/ledarskapsutbildning
• Erfarenhet av chefsarbete med personalansvar
• Erfarenhet av arbete med databashantering
• Erfarenhet av att bearbeta stora informationsmängder
• Erfarenhet av att arbeta internationellt
• Erfarenhet av arbete med hemliga tvångsmedelDina personliga egenskaper
Som person är du positiv, ödmjuk och har förmågan att omsätta visioner till en fungerande strategi. Du fokuserar på resultatet och ser potentiella risker samt följer upp de ekonomiska följderna av satta aktiviteter. Gruppen du ansvarar för ger du en tydlig känsla av riktning samt motiverar och samordnar så att målen nås genom konstruktivt samarbete. Som ledare behöver du ha förmågan att kommunicera klart, tydligt och strukturerat. Vi förutsätter att du är trygg i dig själv och samarbetsinriktad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och lärande av varandra högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor.Övrig information
Referensnummer: TV-2025-29071.
Placeringsort: Göteborg.
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning. Individuell lönesättning tillämpas. Inom Tullverket tillämpas tidsbegränsade chefsförordnanden på 5 år med möjlighet till förlängning. Tillträdesdag: Enligt överenskommelse.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Ulrika Berndtsson, 031-63 39 03. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Annika Jonsson, 031-63 35 33 och för Saco-S, Anneli Mannerbjörk, 031-63 37 06.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV, ska ha inkommit till Tullverket senast den 18 januari.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
