Tullverket söker gruppchef för it-forensik
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Tullverket har som uppdrag att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten och förhindra den illegala införseln av narkotika- och dopingpreparat, alkohol, tobak, vapen och andra varor som hotar liv, hälsa och miljö. Tullverket ska bidra till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet.
Tullverket består av fyra operativa avdelningar; kontrollavdelningen, uppbördsavdelningen, underrättelseavdelningen och tullkriminalavdelningen. Tullkriminalavdelningen ansvarar för Tullverkets brottsutredande verksamhet och teknisk inhämtning. Verksamheten arbetar inom ramen för förundersökning av brott eller åtgärder som ska leda till förundersökning av brott i syfte att lagföra huvudmän bakom brottslighet, minska lönsamheten av brottslighet samt påtagligt störa kriminella aktiviteter.
Tullverkets förundersökningsverksamhet består av ett nationellt IT- och teknikcentrum med ansvar för hemliga tvångsmedel, spaningsteknik och IT-forensik, Tullverkets laboratorium samt fyra tullkriminalenheter som ansvarar för var sitt geografiskt område, Syd, Väst, Öst och Nord. Enheterna är uppdelade i verksamhetsområden: spaning, utredning grova brott samt utredning mängdbrott.Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Som nationell gruppchef för tullverkets it-forensik ska du operativt styra, leda, följa upp och utveckla verksamheten genom att säkerställa att din grupp fungerar väl och levererar goda resultat i linje med mål, strategier och aktivitetsplan, både på plats och distans. Du ska strukturerat och genom ett coachande ledarskap leda och fördela arbetet inom gruppen. För den här befattningen bedriver du strategisk omvärldsbevakning inom ditt eget och närliggande ansvarsområden. I tjänsten förekommer samverkan med andra myndigheter, såväl nationellt som internationellt.
Som gruppchef förväntas du stödja dina medarbetares utveckling genom bl.a. medarbetarsamtal och lönesamtal samt arbeta med lärande och erfarenhetsutbyte, som en del i ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete. I chefsuppdraget ingår att utveckla rutiner, metoder och processer enligt fattade beslut. Som gruppchef ansvarar du också för arbetsplatsträffar samt arbetsmiljöarbetet som följer av särskild delegering.
Som chef företräder du uppdragsgivaren, är arbetsgivare och verkställer fattade beslut. För Tullverkets chefer och dess ledarskap är tre centrala utgångspunkter formulerade; uppdraget, samverkan och prioritering. Som chef förväntas du vara en god förebild med gott omdöme.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
• Tullverkets brottsbekämpningsutbildning eller annan eftergymnasial utbildning som Tullverket bedömer relevant för tjänsten.
• Flerårig dokumenterad och relevant erfarenhet som chef/ledare inom brottsbekämpande verksamhet, eller annan verksamhet som Tullverket bedömer som likvärdig.
• Utbildning inom ledarskap.
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift såväl på svenska som på engelska
• Svenskt körkort, klass B för personbil
• Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
• It-forensisk utbildning, eller har motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet/fristående kurser, eller annan utbildning inom data- och kommunikationsteknik som Tullverket bedömer är relevant för tjänsten.
• Chefserfarenhet med personalansvar inom statlig verksamhet i närtid
• Erfarenhet av tekniskt utvecklingsarbete.
• Erfarenhet av arbetsledning.
• Erfarenhet av IT-forensiskt arbete inom brottsbekämpande verksamhet.
• Erfarenhet av arbete inom brottsbekämpande verksamhet.
• Erfarenhet av att leda på distans. Dina personliga egenskaper
Du tar ansvar för dina uppgifter, är självgående, strukturerar själv ditt arbete och driver dina arbetsuppgifter vidare. Du är en tydlig och god kommunikatör och ledare. Du gör dig hörd och får gehör för de tankar och idéer som du har. Som chef och ledare skapar du förtroende hos medarbetarna, motiverar, stödjer, coachar och bidrar till deras utveckling. Som person har du lätt för att samarbeta med andra både inom och utanför Tullverket. Du är lyhörd och smidig; lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt för att nå gemensamma mål. Du är lösningsorienterad och du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och lärande av varandra högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-14682
Placeringsort: Göteborg
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas.
Tester kan komma att användas som en del i urvalsprocessen.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse.
Kontorsarbetstid tillämpas, skifttjänstgöring kan förekomma.
Inrikesresor förekommer, och ibland även utrikesresor.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av gruppchef IT-Forensik Johnny Gustavsson, 08–4565852, enhetschef Henrik Larsson, 08–4565817 eller bitr. enhetschef Pia Brygård 08–4565160 För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Ulf Persson, 040–6613321, och för SACO-S, Katarina Hernhut, 08–4565265.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 30 augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
Box 27311 (visa karta
)
102 54 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
10006390