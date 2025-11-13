Tullverket söker enhetschef uppbördsenhet nord
2025-11-13
Vill du arbeta med internationell handel och hjälpa företag att göra rätt i sin tullhantering? Då kan tjänsten som enhetschef för område nord inom uppbördsavdelningen vara något för dig.
Tullverket har ett viktigt samhällsuppdrag med visionen "bara godkända varor över gränsen" vilket innebär att endast lagliga och deklarerade varor passerar våra gränser. Vårt mål är att skapa ett tryggare samhälle, ökad tillväxt och välfärd samt konkurrens på lika villkor.
Uppbördsavdelningen har ett brett uppdrag att arbeta för en korrekt uppbörd, d v s tull, skatter och avgifter, genom de tre verksamhetsområdena tillstånd, efterkontroll och uppbördsbevakning. Det innebär att vi utfärdar och övervakar tillstånd som underlättar handeln för företagen, kontrollerar att importer och exporter genomförts på rätt sätt genom bland annat revisioner och bevakar att debiterade tullar, skatter och avgifter betalas in.
Regelverket för dessa verksamheter är till största del EU-gemensamt och vi deltar i många internationella arbetsgrupper som utvecklar lagstiftning och processer.
Uppbördsavdelningens arbete bedrivs inom fyra enheter med flexibla grupper som arbetar med hela Tullverkets uppdrag, men är specialiserade utifrån verksamhetens behov.
Nu söker vi en chef till enhet nord i Sundsvall. Enheten består av två grupper med totalt ca 25 medarbetare. Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Som enhetschef har du ansvar för enhetens chefsgrupp som består av två gruppchefer och medarbetarna i enhetens ledningsstöd. Enheten arbetar främst med betalningshantering och oreglerade fodringar, handläggning och övervakning av tillstånd för företag, fördjupade solvensbedömningar, underlag för handelsstatistik och redovisning till EU-kommissionen av Sveriges tullintäkter.
Du har också en viktig roll i avdelningens ledningsgrupp, som består av avdelningschef och biträdande avdelningschef och de fyra enhetscheferna i nord, öst, syd och väst. Du förväntas delta i utvecklingen av hela avdelningens verksamhet tillsammans med övriga kollegor i ledningsgruppen och du kommer även samarbeta med kollegor inom andra avdelningar.
Du förväntas styra, leda, följa upp och utveckla verksamheten i linje med Tullverkets målbild och verksamhetsplan. Du har ansvar för enhetens mål och resultat samt övergripande budgetansvar. Du kommer också tillsammans med en enhetschefskollega ha ett ansvar för att samordna arbetet med uppbördsbevakning inom hela avdelningens verksamhet. Inom enheten och avdelningen bedrivs utvecklingsarbete av nya IT-stöd för verksamheten och du behöver skapa goda förutsättningar för detta arbete. Tullverkets verksamhet är komplex och i ständig utveckling. Förbättringsarbete är en del av vardagen.
Vi söker dig som har:
• Flerårig erfarenhet som chef
• God förståelse för hur en myndighet fungerar i ledning, styrning, organisation och uppföljning
• Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att leda andra chefer
• Erfarenhet av agila arbetsmetoder och utveckling av systemstöd för verksamheten
• Erfarenhet av förändringsledning
• God kännedom om Tullverkets arbete och uppbördsavdelningens arbetsområden
• Akademisk examen inom för tjänsten relevant område, till exempel inom ekonomi, statsvetenskap, juridik eller beteendevetenskapDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är erfaren, stabil och trygg i ditt ledarskap. Du är resultatorienterad och brinner för att utveckla både människor och verksamhet genom ett tydligt och coachande ledarskap som skapar engagemang, inkludering och ansvarstagande. Som person har du mod att fatta beslut, visa på handlingskraft och styra mot uppsatta mål genom underställda chefer. Du har god förmåga att göra prioriteringar och ställa om när förutsättningar förändras. Du har erfarenhet av att leda och driva förändringsarbete och utmanar dig själv och andra i att tänka nytt i syfte att stimulera innovation och kreativitet. Du formulerar långsiktiga strategier, bryter ner stora mål i hanterbara steg och har en god helhetssyn. Du har lätt för att samarbeta och skapa kontakter med andra både inom och utanför Tullverket.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2025-26191.
Placeringsort: Sundsvall.
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning. Inom
Tullverket tillämpas tidsbegränsade chefsförordnanden på 5 år med möjlighet till förlängning.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tjänsteresor ingår i tjänsten.
Chefstester kan komma att genomföras under rekryteringsprocessen.
Tillträdesdag: efter överenskommelse
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av avdelningschef Carina Asplund, 08-456 55 08. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST Erland Solander, 060-67 25 02 och för Saco-S, Lena Edehag, 08-456 58 68.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 5 december. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
