Tullverket söker Dataingenjör, IT, Luleå
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2026-07-01
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-01Om företaget
Tullverkets IT-avdelning är norra Sveriges största arbetsgivare inom IT och vi växer ständigt. Hos oss finns möjligheten att arbeta inom flera spännande verksamhetsgrenar. Vi bygger långsiktiga agila team som bidrar till både verksamhet och samhällsnytta.
Nu förstärker IT-avdelningen gruppen Dataanalys och AI med Dataingenjörer som vill vara med och bygga grunden för framtidens analys- och datalösningar på Tullverket.
Vi söker dig som vill använda din tekniska kompetens för att fortsätta utveckla hur Tullverket arbetar med data och analys. Här finns goda möjligheter att forma, bidra och påverka såväl din egen roll som teknikutvecklingen framåt. Om tjänsten
Som dataingenjör ansvarar du för att bygga och underhålla den infrastruktur som krävs för att samla in, lagra, bearbeta och tillgängliggöra data. Du fokuserar på att skapa effektiva och skalbara dataflöden och pipelines som säkerställer att myndighetens analys- och databehov uppfylls. Du kommer att implementera mekanismer kopplat till datavalidering samt metoder för att säkerställa datakvalitet och hantera säkerhetsaspekter kring data, inklusive åtkomstkontroller. I tjänsten ingår också att säkerställa befintliga och kommande dataleveranser till andra myndigheter.
För att trivas i rollen behöver du ha ett stort digitaliseringsintresse, en förståelse för möjligheterna med data och en vilja att medverka till att skapa verksamhetsnytta. Du arbetar nära både verksamhet, arkitekter och våra AI- och analysspecialister och bidrar till att utveckla en modern dataplattform. Rollen omfattar både klassiska dataingenjörsuppgifter och ett framåtblickande arbete där vi successivt utvecklar vår plattform och vårt arbetssätt.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är genuint intresserad av detta område och har
relevant eftergymnasial utbildning med IT-inriktning alternativt aktuell erfarenhet som vi kan bedöma likvärdig
minst två års erfarenhet som dataingenjör, BI-/ETL-/ datalagerutvecklare eller liknande
mycket goda kunskaper i SQL
förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
Cypher och Neo4j
programmering i Java, Python eller liknande
datamodelleringstekniker, inklusive avvägningar och bästa praxis
datacentrerad arkitektur
datakatalog och dataprodukter
utveckling av API:er
datavisualiseringsverktyg
system som tillgängliggör data för AI-användning
systemutveckling som tillgängliggör Generativ AI till användare
automatisering av dataflöden
agila arbetsmetoder
Arbetet innebär kontakter både inom och utanför IT-avdelningen och Tullverket vilket förutsätter att du är duktig på att skapa goda relationer, har förmågan att kommunicera och förmedla budskap på ett tydligt sätt och är mån om att skapa ett dialogorienterat klimat.
Personliga egenskaper
För att trivas i den här rollen har du förmågan att förstå och hantera komplexa utmaningar. Du är en analytisk problemlösare som kan omsätta idéer till verklighet. Du trivs med att arbeta i en föränderlig miljö och jobbar självständigt när det behövs, du ser vad som behöver göras och agerar därefter. Med engagemang och drivkraft strävar du efter att leverera robusta lösningar med fokus på hög säkerhet och tillgänglighet, samtidigt som du bidrar till att förbättra och effektivisera verksamheten.
Du är kvalitetsmedveten, nyfiken och prestigelös. Är du dessutom en lagspelare som drivs av att lösa kundens behov, med ödmjukhet och respektfullhet som viktiga personlighetsdrag, då hoppas vi att du söker till oss!
För dig är Tullverkets värdegrund; Helhetssyn – Nytänkande - Ansvarstagande, något helt naturligt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Ett spännande och stimulerande jobb med goda utvecklingsmöjligheter. Tullverket och IT-avdelningen är en erkänt vänlig arbetsplats där vi värderar trivsel och kultur högt – att ha kul på jobbet är en framgångsfaktor. Hos oss har du möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper i en coachande och stöttande miljö. Genom att jobba på Tullverket är du med och bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-15251
Placeringsort: Luleå
Anställningsform: Tillsvidareanställning som eventuellt inleds med 6 månaders provanställning
Tillträdesdag: efter överenskommelse
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet.
Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Anna Rönnbäck, 072-252 89 40 alt. Johanna Kaati 070-695 62 04 eller Mårten Sehlstedt 070-247 97 62. Vecka 27-32 kan vi vara svårare att nå p.g.a semestertider. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, tel. 060-672585. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Nilsson tel. 0920-259631 och för Saco-S, Eva Rutberg, tel. 0920-259639.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/Meritförteckning på svenska, ska ha inkommit till Tullverket senast den 26:e augusti. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 700 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
Box 273 11 (visa karta
)
120 54 STOCKHOLM Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9987194