Tullverket söker CTO - Chief Technology Officer
Tullverket / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-06-29
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tullverket i Luleå
, Piteå
, Haparanda
, Umeå
, Storuman
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
Tullverkets IT avdelning i Luleå är norra Sveriges största arbetsgivare inom it, med cirka 360 anställda. Hos oss får du arbeta med den senaste tekniken och delta i utvecklingen inom flera spännande verksamhetsområden. Tillsammans med kollegor som kompletterar varandra löser du nya uppgifter varje dag och bidrar till Tullverkets samhällsviktiga uppdrag.
Vill du vara med och forma den digitala infrastrukturen för ett tryggt, modernt och tillgängligt Sverige. Som Chief Technology Officer (CTO) vid Tullverket får du en nyckelroll i att driva tekniska vägval i en viktig verksamhet för företag, privatpersoner och andra myndigheter.
Är du en driven CTO som vill ha ett utmanande, omväxlande och meningsfullt arbete med spännande arbetsuppgifter där du bidrar till att förbättra och utveckla Tullverket och specifikt Tullverkets IT-avdelning? Ansök nu och bli en av våra nya medarbetare! Om tjänsten
Som CTO vid Tullverket har du en viktig roll vid vägval och beslut gällande it-teknik som bidrar till den tekniska utvecklingen och digitala transformationen. Som CTO leder du arbetet med införandet av ny teknik samt bedömer och hanterar risker. Vidare har du även en viktig uppgift i att leda framtagandet av riktlinjer och vägledning, samt att säkerställa att övriga delar av organisationen inför de it-tekniska lösningarna på ett lämpligt sätt. Du kommer även bedöma de tekniska lösningarna ur ett ekonomiskt perspektiv och att de är förvaltningsbara över tid. Utöver detta är det viktigt att ha förmåga att inspirera medarbetare från olika områden att arbeta tillsammans mot gemensamma mål för att på bästa sätt utveckla och effektivisera arbetet samt att skapa och stärka gemenskap och engagemang.
Rollen CTO är ny vid Tullverket vilket innebär att du kommer att ha stora möjligheter att påverka hur arbetet ska utformas och utföras.
Du kommer även ha ett nära samarbete med andra avdelningar, enheter och utvecklingsområden, för att säkerställa att våra it-lösningar är effektiva, användarvänliga och i linje med våra övergripande strategier och mål. Ditt arbete kommer att vara avgörande för att främja innovation och digitalisering av myndigheten.
Vi söker dig som är en trygg och inspirerande ledare med förmåga att kombinera tekniskt djup med strategiskt helhetsperspektiv. Du har erfarenhet av att leda teknikutveckling i större organisationer, gärna inom offentlig sektor eller annan reglerad miljö.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
akademisk examen inom IT eller upparbetad arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
minst 5 års arbete i liknande roll inom IT de senaste 8 åren.
fler års erfarenhet inom IT-branschen med kompetens från tekniska till ledande roller.
förmåga att kontinuerligt hålla sig uppdaterad med tekniska trender inom utvecklingsspråk, plattformar, infrastruktur, utvecklingsmetodik etc.
bred och aktuell kunskap om it-lösningar on-prem.
erfarenhet av arbete i agila organisationer.
god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har:
bred och aktuell kunskap om it-infrastruktur, it-plattformar, it-drift och it-utveckling.
bred och aktuell kunskap om molnlösningar.
AI och maskininlärning
it- och informationssäkerhet.
agila och innovativa arbetssätt
arbete i offentlig verksamhet och/eller större företag. Dina personliga egenskaper
Vi värdesätter att du är driven, handlingskraftig, kommunikativ och prestigelös. Du har ett starkt intresse för att utveckla förmågor och verksamheter mot uppsatta mål. Du har ett strategiskt synsätt, analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt. Du är resultatinriktad och har ett helhetsperspektiv i allt du gör samt är en inspirerande ledare med förmåga att leda och motivera. Du har lätt för att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är också bekväm med distansarbete och nyttjar alla kanaler och verktyg för det.
Vi erbjuder dig
Ett spännande och stimulerande jobb med goda utvecklingsmöjligheter. Tullverket är en erkänt vänlig arbetsplats där vi värderar trivsel och kultur väldigt högt – att ha kul på jobbet är en framgångsfaktor. Genom att jobba på Tullverket är du med och bidrar till ett tryggt och säkert samhälle.
Vi tycker det är viktigt med balans i livet och därför omfattar våra förmåner bland annat något vi kallar flexibel arbetsplats. Det innebär att du har möjlighet att arbeta både vid kontoret i Luleå och hemifrån utifrån en nivå som passar ditt arbete, dina kollegor och dig men minst en dag per vecka är du på kontoret i Luleå.
Andra förmåner är friskvårdsbidrag samt goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-15022
Placeringsort: Luleå
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Tillträdesdag: Efter överenskommelse
Individuell lönesättning tillämpas
Resor kan ingå i tjänsten
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet.
Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Lars Matsson, chef IT-Produktion, 0920-25 97 07. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Nilsson, 0920-25 96 31, och för SACO-S, Eva Rutberg, 0920-25 96 39.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 23 augusti. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
Box 273 11 (visa karta
)
120 54 STOCKHOLM Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9983642