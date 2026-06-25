Tullverket söker Chefsstöd, IT, Luleå
Tullverket / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-06-25
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tullverket i Luleå
, Piteå
, Haparanda
, Umeå
, Storuman
eller i hela Sverige
Är du en ansvarstagande och noggrann administratör som drivs av att skapa värde för andra och samtidigt vill ha ett utmanande, omväxlande och meningsfullt arbete i centrum av IT-avdelningens verksamhet? Ansök nu och bli en av våra nya medarbetare! Publiceringsdatum2026-06-25Om företaget
Tullverkets IT avdelning i Luleå är en av norra Sveriges största arbetsgivare inom IT, med cirka 350 medarbetare. Avdelningen utgör ett stöd för hela Tullverket och levererar en variation av tjänster inom olika områden till Tullverkets verksamheter. Om tjänsten
Huvudsakliga arbetsuppgifter som chefsstöd på Tullverkets IT-avdelning är att vara ett avhjälpande stöd till avdelningens chefer främst när det gäller planering och genomförande av administrativa arbetsuppgifter. Tjänsten är placerad inom enheten IT-stab och gruppen Ledningsstöd. Du blir en central del i att skapa förutsättning för en effektiv verksamhet genom det stöd du ger chefer på avdelningen.
Detta genom att exempelvis:
Fungera som ett stöd i administrativa frågor
Organisera och förbereda möten och konferenser
Bistå chefer i medarbetarresan
Handläggning av ärenden, dokumenthantering och diarieföring
Upprätta protokoll och underlag för beslut
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
slutförd gymnasieutbildning med godkända betyg i svenska, engelska och matematik
erfarenhet av att arbeta som administratör inom chefs- och personalrelaterade frågor
har goda erfarenheter inom Officepaketet
god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
akademisk utbildning som bedöms relevant för tjänsten
erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet.
erfarenhet av arbete med fakturahantering och ekonomiuppföljning
Personliga egenskaper
Vi värdesätter att du är ansvarsfull, noggrann och initiativtagande. Du har ett starkt intresse för att skapa goda förutsättningar för andra genom ett proaktivt förhållningssätt. Du har lätt för att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är också bekväm i samarbete på distans och nyttjar alla kanaler och verktyg för det. Tjänsten förutsätter att du har möjlighet att arbeta med detaljer men även se till helheten och förmåga att bidra till rollens utveckling över tid.
För dig är Tullverkets värdegrund; Helhetssyn, Nytänkande, Ansvarstagande, något helt naturligt.
Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Tullverket har ett viktigt uppdrag i samhället och vi erbjuder ett spännande och stimulerande jobb med goda utvecklings- och utbildningsmöjligheter. Tullverket är en erkänt vänlig arbetsplats där vi värderar trivsel och kultur högt – att ha kul på jobbet är en framgångsfaktor. Genom att jobba på Tullverket är du med och bidrar till ett tryggt och säkert samhälle.
Vi tycker det är viktigt med balans i livet och därför omfattar våra förmåner bland annat något vi kallar flexibel arbetsplats. Det innebär att du arbetar både på kontoret i Luleå samt har möjlighet att till del arbeta hemifrån utifrån en nivå som passar ditt arbete, dig och dina kollegor. En annan förmån är friskvårdsbidrag samt goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-14708
Placeringsort: Luleå
Anställningsform: Tillsvidareanställning som kan komma att inledas med 6 månaders provanställning
Tillträdesdag: Efter överenskommelse
Individuell lönesättning tillämpas
Resor kan ingå i tjänsten
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet.
Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Ida Niva, chef Ledningsstöd i IT-staben, 0920-43 05 80 under veckorna 26–27 & 33–34. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Nilsson, 0920-25 96 31, och för SACO-S, Eva Rutberg, 0920-25 96 39.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 2026-08-30. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 700 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
Box 273 11 (visa karta
)
120 54 STOCKHOLM Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9978033