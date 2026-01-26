Tullverket söker brottsutredare mängdbrott
Tullverket / Polisjobb / Stockholm Visa alla polisjobb i Stockholm
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tullverket i Stockholm
, Sigtuna
, Nyköping
, Norrköping
, Gävle
eller i hela Sverige
Vill du ha ett ansvarsfullt och intressant arbete där du har möjlighet att bidra till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Då är jobbet inom Tullverkets Tullkriminalenhet något för dig!
Tullverket har som uppdrag att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten och förhindra den illegala införseln av narkotika- och dopingpreparat, alkohol, tobak, vapen och andra varor som hotar liv, hälsa och miljö. Tullverket ska bidra till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet.
Tullkriminalavdelningen ansvarar för Tullverkets brottsutredande verksamhet och teknisk inhämtning. Verksamheten arbetar inom ramen för förundersökning av brott eller åtgärder som ska leda till förundersökning av brott i syfte att lagföra huvudmän bakom brottslighet, minska lönsamheten av brottslighet samt påtagligt störa kriminella aktiviteter.
Tullkriminalavdelningen består av ett nationellt IT- och teknikcentrum med ansvar för hemliga tvångsmedel, spaningsteknik och IT-forensik. Tullverkets laboratorium samt fyra tullkriminalenheter som ansvarar för var sitt geografiskt område; syd, väst, öst och nord. Enheterna är uppdelade i verksamhetsområden: spaning, utredning grova brott samt utredning mängdbrott. Publiceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
Inom Tullverkets brottsbekämpning har brottsutredare på Tullkriminalen som huvudsaklig uppgift att utreda brott som leds av Tullverkets förundersökningsledare eller allmän åklagare.
Du kommer ingå i Tullkriminalens Krimjour. Det innebär att du aktivt deltar i den operativa fasen av förundersökningen. Din uppgift kommer primärt bestå av att hantera akuta ärenden med frihetsberövade genom att bland annat:
• Hålla förhör (med misstänkta och vittnen)
• Vid behov delta i husrannsakningar och hämtning till förhör
• Ombesörja kontakt med ombud/advokat och tolk
• Samla in utredningsmaterial
• Strukturera, analysera och bearbeta utredningsmaterialet
• Sammanställa förundersökningsprotokoll
• Överse sociala kontakter med anhöriga till misstänkta
• I förekommande fall biträda åklagare vid domstolsförhandling
Du kommer utöver detta att arbeta med mängdbrottsutredningar. Du kan även komma att samverka med andra funktioner inom såväl Tullverket som andra myndigheter, både svenska och utländska.
Då vi verkar inom ett stort geografiskt område förekommer planerade resor med övernattning.
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom juridik, samhällsvetenskap, kriminologi eller annan akademisk utbildning som Tullverket anser vara relevant. Alternativt genomfört Tullverkets brottsbekämpande grundutbildning eller grundutbildning i annan brottsbekämpande myndighet som Tullverket bedömer som likvärdig, med godkänt resultat
• Relevant och aktuell erfarenhet av utredning alternativt relevant och aktuell erfarenhet av annat praktiskt arbete inom myndighet, som Tullverket bedömer relevant för tjänsten
• God datorvana
• Goda kunskaper i svenska och engelska samt god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
• Svenskt medborgarskap
• Svenskt körkort, behörighet B
Det är meriterande om du har:
• Utbildning inom brottsutredning
• Erfarenhet av arbete med brottsbekämpning inom myndighet
• Språkkunskaper utöver svenska och engelska
• Genomförd och godkänd vapenutbildning (pistol)
• Genomförd och godkänd konflikthanteringsutbildning (inklusive kommunikation, självskydd, OC-spray och batong) Dina personliga egenskaper
• Ansvarstagande
• Initiativtagande
• Stresstålig (Du har förmåga att arbeta under press och att effektivt hantera hastigt uppkomna situationer)
• Flexibel
• Strukturerad (god förmåga att avgränsa och prioritera inom givet uppdrag)
• God samarbetsförmåga (Såväl med kollegor som med andra parter)
• Gott omdöme (Du skall vara en god representant för Tullverket, både internt och externt)
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper!
Vi erbjuder dig
Som anställd på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Hos oss får du trygga anställningsvillkor, våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-01432.
Placeringsort: Stockholm.
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med sex månaders provanställning. Individuell lönesättning tillämpas.
Resor inrikes förekommer, även resor utrikes förekommer i begränsad omfattning.
Tjänsten kan komma att omfatta beredskapstjänstgöring.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Joacim Björlin-Axeling, gruppchef tullkriminalen, 08-456 57 48.För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Mari Höglund 08-456 58 30, för SACO-S, Lena Edehag, 08-456 58 68.
Din ansökan ska ha inkommit till Tullverket senast den 1 mars. Ansök genom att bifoga CV och svara på urvalsfrågorna. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/sv/privat Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9703223