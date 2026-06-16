Tullverket söker Assistent, Verksamhetsservice TV-2026-14050
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Vi söker vår nästa stjärna till vårt team inom Verksamhetsservice i Syd
Är du vår nya medarbetare på Verksamhetsservice som brinner för god service? Välkommen med din ansökan!
Förvaltningsavdelningen inom Tullverket ansvarar för lokaler, fordon, beklädnad, kontors- och verksamhetsservice samt upphandling, ekonomi, säkerhet och beredskap. Avdelningen består av ett ledningsstöd och fem nationella enheter där verksamhetsservice är en av enheterna.
Enheten för verksamhetsservice består av drygt 35 medarbetare som har sin geografiska placering på olika platser i landet, främst i Stockholm, Malmö och Göteborg. Enheten för verksamhetsservice leds av enhetschef och har ett enhetsstöd bestående av verksamhetssamordnare, verksamhetsutvecklare och tre ansvariga chefer i en geografisk indelning: syd, väst och öst/nord.
Verksamhetsservice har en portföljstyrning med ett facility management - tjänsteutbud som även innehåller förvaltning av myndighetens lokaler, fordon, beklädnad, skydd av egendom och tjänstekort. Enheten utvecklar, förvaltar, tillhandahåller och säkrar verksamhetsbehovet av ändamålsenlig och effektiv verksamhetsservice. Enheten har också viktiga ansvars- och arbetsuppgifter kopplat till höjd beredskap och särskilda händelser. Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Arbetsuppgifterna utifrån vår facility management portfölj är varierande med fokus på att underlätta vardagen för övriga funktioner inom Tullverket. I din roll kommer du även självständigt att få driva mindre uppdrag/projekt med varierande tidsramar.
Som medarbetare vid Verksamhetsservice så arbetar du flexibelt och prestigelöst i ett engagerat team där alla tar ansvar. Majoriteten av kollegorna i teamet, som består av 9 personer, arbetar i Malmö medan den här tjänsten är placerad på Karlshamnskontoret.
Under ledning av chef för serviceområde syd, som också är placerad i Malmö, bidrar du till att uppsatta mål nås samt att du på ett drivande och engagerat sätt medverkar i att utveckla, förvalta och tillhandahålla tjänsteutbudet inom område syd.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
Slutförd gymnasieutbildning med godkända betyg i svenska, engelska och matematik
Minst två års relevant arbetslivserfarenhet av facility management eller arbete inom serviceyrke som vi bedömer likvärdigt.
Mycket goda kunskaper i Officepaketet
Mycket god förmåga att kommunicera och att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
God vana att självständigt organisera och planera för administrativa rutiner
Svenskt körkort, minst klass B för personbil, manuell, och god körvana
God fysik eftersom arbetet kan vara fysiskt krävande
Erfarenhet av att självständigt lösa tekniska och praktiska arbetsuppgifter/sysslor.
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet operativt inköp
Erfarenhet av arbete med ärendehanteringssystem
Erfarenhet av arbete med fakturahantering och ekonomiuppföljning
Erfarenhet av lokalförvaltning, fordonshantering, beklädnad, skydd av egendom och tjänstekort Dina personliga egenskaper
Som medarbetare vid Verksamhetsservice är du en person har stor social kompetens och god samarbetsförmåga samt har en väl utvecklad förmåga att bemöta kunder och besökare med olika behov och förväntningar. Du är ansvarstagande, serviceinriktad, har integritet och kan utifrån givna ramar arbeta självständigt och våga ta initiativ. Andra viktiga egenskaper är att du har förmåga att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt och prioritera det väsentliga samt genomföra dessa med bra kvalitet. Vidare är det viktigt att du är noggrann, pedagogisk och tålmodig samt att du har gott omdöme. Du har en flexibel inställning och kan snabbt anpassa dig efter ändrade förutsättningar. Det är viktigt att du klarar av att hantera stressiga perioder men också kunna ta initiativ och driva förbättringsarbete vid lugnare perioder.
Du finner din drivkraft och arbetsglädje i att ge en god och professionell service.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och lärande högt och är vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-14050
Placeringsort: Karlshamn.
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas
Tillträdesdag: November 2026
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar.
Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av chef serviceområde syd, Cecilia Cederborg tel. 040-661 30 80. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST: Sandra Sånesson, 040-661 29 96 och SACO-S vid Tullverket: Charlotta Lindgren 040-661 31 07.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 3 juli 2026. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 700 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
Box 273 11 (visa karta
)
120 54 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9965387