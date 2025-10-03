TUC Yrkeshögskola söker Utbildningsledare
2025-10-03
Vill du möjliggöra andras utveckling och vara en del av ett engagerat och utvecklingsinriktat team? Vill du tillsammans med andra skapa Sveriges bästa yrkeshögskola och jobba i en organisation där samarbete, förtroende och engagemang är centralt? Då är kanske rollen som Utbildningsledare är något för dig! Just nu söker vi en utbildningsledare på visstid till Jönköping.
TUC är en YH-anordnare som bedriver program och kurser på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan inom följande områden:
Data och IT
Bygg, anläggning och fastighet
Hälso- & sjukvård, samt socialt arbete
Hotell, restaurang och turism
Teknik, tillverkning, drift och underhåll
Ekonomi, administration och försäljning
Kultur, media och design
Vad erbjuder vi?
På TUC erbjuder vi dig en arbetsplats där förändring och tillväxt tillhör vardagen.
I din roll som Utbildningsledare tar du ett helhetsansvar för alla skeden under utbildningen. Du planerar och strukturerar utbildningen, tar kontakt med relevanta branscher och är ute och möter företag för att vidareutveckla utbildningen. En stor del av din vardag fylls med kontakter med våra studerande som du i din roll coachar och stöttar i sina studier. Du har tät dialog med de utbildningskonsulter som ansvarar för själva undervisningen och arbetar aktivt med arbetsliv och samarbetsorganisationer för att utveckla utbildningarna samt bygger ditt och TUC:s nätverk större och bredare.
Du kommer arbeta i ett team med andra engagerade Utbildningsledare. Tjänsteresor ingår i närområdet vid LIA-besök eller resor till något av våra andra kontor runtom i landet då och då. Vi erbjuder en visstidsanställning vidtidsanställning på 9-12 månader med möjlighet till förlängning.
Vad söker vi? Vi söker dig som har ett djupt rotat engagemang för människors utveckling, intresse för människors bildning och utbildning samt motiveras av att få vara en del av människors utvecklingsresa.
Vi tror att du har en eftergymnasial utbildning och kanske har du tidigare arbetat inom utbildningssektorn eller annan verksamhet som arbetar med människors utveckling. Vi ser att du har erfarenhet från roller som innehållit projektledning eller samordning av något slag i kombination med många kontaktytor.
Som person är du kommunikativ, trygg i dig själv och trivs i en roll med många olika kontaktytor. Du har ett utvecklat självledarskap och hög förmåga att organisera och driva ditt eget arbete. Att vara lösningsfokuserad är en självklarhet för dig och du har god administrativ förmåga.
Du trivs i en skiftande roll som ofta är händelsestyrd och att möta människor med olika bakgrund är något som du ser som positivt och utvecklande. Du är orädd inför att bredda din kompetens och skapa nya kontakter och nätverk. Vi blir lite extra nyfikna om du har erfarenhet av yrkeshögskolan eller en bakgrund inom Data/IT. Dock är det dina personliga egenskaper tillsammans med ditt driv och engagemang för människors utveckling som är det allra viktigaste för oss.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift och är bekväm i att uttrycka dig på engelska. Du har erfarenhet av och trivs med att dagligen arbeta med digitala verktyg. Du känner dig trygg med att du kan lösa vissa tekniska problem om de uppstår.
Ansökan Varmt välkommen med din ansökan via vår karriärsida. Sista ansökningsdag är 19 oktober. Intervjuer kan komma att ske löpande och rekryteringsprocessen kan komma att avslutas innan sista ansökningsdatum. Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta Maria Knutsson, HR-ansvarig, maria.knutsson@tucsweden.se
Mer om oss TUC härstammar från Tranås Utbildningscentrum som 1989 startades som en kommunal utbildningsverksamhet. Den 1 augusti 2010 avknoppades verksamheten från Tranås kommun och drivs idag i privat regi. Vi har under hela vår tid utvecklats och erbjudit en allt bredare mix av utbildningar. Idag är TUC en av Sveriges största YH-anordnare och vår tillväxtresa fortsätter. Besök gärna vår hemsida tucsweden.se och framförallt sidan TUC:s värdegrund - TUC Sweden.
