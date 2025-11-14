TSI-handläggare, Barn-och utbildningsförvaltningen
2025-11-14
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-11-14Beskrivning
Värnamo kommun har de senaste tre åren arbetat med att utveckla tidiga och samordnade
insatser för barn och unga i Värnamo.
Som ett fortsatt steg har kommunen nu beslutat att
tillsätta en handläggartjänst inom Barn och Utbildningsförvaltningen som får i uppdrag att
driva och stödja utvecklingsarbetet framåt.
Fokus kommer att ligga på att arbeta fram metoder/processer för en tydlig implementering av
TSI till skolorna inom Barn och utbildningsförvaltningen.
I tjänsten läggs stor vikt på kunskapsspridning kring de olika förvaltningarnas uppdrag såväl
internt som externt till kommunens invånare. Målet är att skapa en fördjupad, naturlig och för
personal inom skolan en gynnsam samverkan med fokus på tidiga och samordnade
insatser. Tillsammans med annan personal från förvaltningarna innebär tjänsten också att
leda föräldrastödsgrupper samt vid behov, gå in i komplexa ärenden och mötesleda
samverkansmöten med barnet i centrum.
Vad är Tidiga och Samordnade insatser för barn och unga i Värnamo kommun?
Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI) syftar till att arbeta främjande och
förebyggande med tidig upptäckt och tidiga insatser för barn och unga. TSI är en samverkan
mellan lokala verksamheter som möter barn och familjer, så som förskola, skola, barn- och
elevhälsan, socialtjänst, kultur, fritid hälso- och sjukvård och polis.
Detta innebär att; att vistas i miljöer där barn och unga befinner sig på deras tider och villkor.
Det kan handla om besök på skolor, föräldramöten, föreningar eller andra verksamheter där
barn befinner sig.
Tjänsten utgår från Barn och Utbildningsförvaltningen i Värnamo och kommer organisatoriskt
tillhöra enheten Kulturskolan som idag jobbar mot alla skolenheter. Stor del av tid kommer
vara tillsammans med andra TSI-handläggare på medborgarförvaltningen.Dina arbetsuppgifter
Hos oss är respekt, delaktighet och samarbete ledord. Som person är du stabil och bidrar till
ett positivt arbetsklimat. Du trivs med variation i jobbet, är flexibel och har god förmåga att
skapa kontakt med andra människor för att möjliggöra samarbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Vara Barn och Utbildningsförvaltningens väg in i frågor eller råd och stöd som rör TSI.
- Implementera arbetssätt och strategier för skolorna.
- Att samla kunskap och omvärldsbevaka kring tidiga och samordnade insatser.
- Sprida kunskap om hur vi identifierar och arbetar med barns risk och skyddsfaktorer
genom tidiga och samordnade insatser eller orosanmälan till socialtjänsten till
exempel vid föräldramöten.
- Leda samverkansmöten där barn/ungdom är i fokus.
- Handleder och stöttar barn och familjer utifrån deras behov och situation.
- Ta fram information i form av foldrar och rörligt material/film för olika målgrupper.Kvalifikationer
Lärarexamen med lärarlegitimation eller utbildning/erfarenhet vi tycker är likvärdig.
Fokus är att pedagogiskt arbeta med implementering av TSI i skolorna samt jobba med barn,
unga och familjer. Meriterande om du som sökande har erfarenhet av skolsocialt arbete eller
myndighetsutövning inriktning barn och unga. Du är en trygg, ansvarstagande och
kommunikativ person som har lätt att skapa kontakt och samarbeta med andra. Du har god
förmåga att strukturera och leda möten, kan hantera komplexa frågor och är van att tala inför
grupper. Körkort krävs.
För att lyckas i rollen bör du:
- Ha mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
- Vara flexibel och kunna prioritera i en varierad vardag.
- Ha förståelse och intresse för att arbete i organisatoriska mellanrum som finns och
uppstår i att genomföra uppdrag i samverkan mellan förvaltningar.
- Ha en vilja att utveckla och förbättra arbetsprocesser, med lyhördhet för olika behov.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/507". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Andreas Westberg, enhetschef 0370-377331 Jobbnummer
9605798