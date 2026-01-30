Trygghetsvärd till socialtjänstens fältgrupp
Borlänge kommun, Mottagnings- och förebyggandeenheten / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Borlänge Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Borlänge
2026-01-30
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borlänge kommun, Mottagnings- och förebyggandeenheten i Borlänge
Inom Borlänges Individ- och familjeomsorg (IFO) finns fyra enheter; Mottagnings- och förebyggandeenheten, Barn- och familjeenheten, Enheten för sociala insatser för barn och unga samt Enheten för sociala insatser för vuxna. Fältgruppen är organiserad under Mottagnings- och förebyggandeenheten där också IFO:s Gemensamma mottagning, Dalarnas Socialjour, södra Dalarnas Familjerådgivning, Lotsar och en Främjande- och förebyggandeenhet är organiserade.
Då en av våra trygghetsvärdar gått vidare till en annan spännande tjänst söker vi nu en ny trygghetsvärd till vår Fältgrupp. Trygghetsvärdarna är förnärvarande fyra till antalet, varav en har arbetsledaransvar. Trygghetsvärdarna samarbetar tätt ihop med fältassistenterna och samverkar också med övriga medarbetare inom socialtjänstens Individ- och familjeomsorg.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhetPubliceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Trygghetsvärdarna arbetar uppsökande och relationsbyggande genom att verka på ställen där unga samlas, både inom skolans arena och utanför. Genom snabba prioriteringar är man rörlig över hela Borlänge och gör insatser där behovet är störst. Trygghetsvärdarna agerar med stor flexibilitet för att kunna göra snabba omprioriteringar vilket innebär att prioriteringar görs vecka för vecka efter att man gått igenom lägesbilden. Närvaro skapar trygghet och lugn bland våra Borlängebor. Att skapa kontakt med unga och deras föräldrar är en viktig del av arbetet för att hitta sätt att förebygga och hantera destruktiva beteenden.
Trygghetsvärdarna verkar genom ett gott samarbete med viktiga aktörer bl a skola, näringslivet, polis, ordningsvakter och andra aktörer i civilsamhället som de möter i sitt arbete.
Som trygghetsvärd arbetar man med snabba insatser, bedömer och prioriterar var ens närvaro behövs. Trygghetsvärdarna slussar ärenden till andra aktörer och kan även göra hembesök för att prata med föräldrar. Verksamheten strävar efter att i största möjliga mån se till att ha bemanning som sträcker sig från morgon till sen kväll. Även viss helgtjänstgöring förekommer.
Som trygghetsvärd arbetar man:
* Uppsökande och relationsbyggande för att skapa trygghet ute bland unga Borlängebor.
* Kontaktskapande med unga och deras föräldrar för att hitta sätt att förebygga och hantera destruktiva beteenden.
* Med hjälp och vägledning för unga och deras familjer i problemsituationer.
* Trygghetsskapande genom att vara synlig på de arenor där unga finns.
* Med samverkan med olika aktörer för att slussa unga och deras föräldrar vidare till de hjälpinstanser som finns.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten
Som trygghetsvärd behöver du ha gymnasieexamen och erfarenhet av socialt förändringsarbete.
Du måste ha mycket goda kunskaper i det svenska språket, såväl skriftligt som muntligt.
B- körkort krävs då verksamheten delar buss med fältassistenterna för att kunna röra sig snabbt över hela Borlänge.Dina personliga egenskaper
Som trygghetsvärd krävs att du har ett stort och genuint engagemang för målgruppen.
Du ska ha lätt för att skapa kontakt med andra människor samt vara lugn och trygg i dig själv. Du förväntas agera professionellt och lösningsfokuserat i de situationer du möter i arbetet.
Som trygghetsvärd förväntas du kunna ta eget ansvar i arbetet men även ha lätt för att samarbeta. Man arbetar nära sina kollegor och då är en god samarbetsförmåga av största vikt. Man behöver även kunna samarbeta med andra aktörer som man möter i arbetet. Ett nyfiket och icke-dömande förhållningssätt är en förutsättning för tjänsten.
Meriterande kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning som är relevant för tjänsten. Vi ser även att det är meriterande om du har erfarenhet av brottsförebyggande arbete.
Kunskaper i engelska eller andra språk är önskvärt. Har du kunskap inom sociala medier är det meriterande då ungdomar mer och mer använder sig av sociala medier som ett kommunikationsverktyg.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303110". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge kommun
(org.nr 212000-2239) Arbetsplats
Borlänge kommun, Mottagnings- och förebyggandeenheten Kontakt
Biträdande enhetschef
Nathalie Björklund 0243-648 37 Jobbnummer
9713273