Trygghetsvärd Mimers Hus gymnasium
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande / Pedagogjobb / Kungälv Visa alla pedagogjobb i Kungälv
2026-07-01
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Kungälvs kommun är en plats där vi tillsammans skapar värde i människors vardag. Vår vision visar riktningen framåt och våra ledord -mod, respekt och medskapande vägleder oss i hur vi arbetar varje dag. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!Publiceringsdatum2026-07-01Beskrivning
Kungälvs kommun satsar på att stärka tryggheten och studieron på våra högstadie- och gymnasieskolor. Vår gemensamma målsättning och fokus är att alla ska känna trygghet under sin skoldag. Därför satsar vi på att öka vuxennärvaon i våra korridorer, uppehållsrum och andra gemensamma ytor. Vi söker nu dig som vill bidra till en tryggare skola i Kungälvs kommun. Dina arbetsuppgifter
Som trygghetsvärd är du en viktig länk mellan eleven och skolans övriga professioner, för att skolan ska kunna arbeta med eleverna utifrån ett helhetsperspektiv. I din roll förutsätter vi att du besitter personlig mognad och trygghet, är aktivt inlyssnande och har förmåga att agera utifrån behov och ibland snabba förändringar. Att skapa goda relationer med våra elever kommer att vara en av dina främsta uppgifter. Tillsammans med övrig personal arbetar du mot gemensamma mål med syfte att främja trygghet, studiero, skolnärvaro och välbefinnande för våra elever. Viss dokumentation förekommer i tjänsten. Kvalifikationer
Vi söker nu dig som:
Har några års arbetslivserfarenhet och erfarenhet av att arbeta med ungdomar.
Har förmågan att vara en trygg, tydlig och ansvarsfull vuxen för eleverna i deras skolmiljö
Har god förmåga att skapa och bibehålla relationer.
Har förmågan att samverka med för oss i skolan viktiga aktörer tex. socialtjänst, polis och trygga arbetsmiljöer.
Är engagerad, flexibel, analytisk och tar tillsammans med övrig personal ansvar för att nå skolans mål, på såväl kort som lång sikt.
Samarbete och rak kommunikation är en viktig egenskap hos dig som axlar rollen som trygghetsvärd.
Är både kreativ och modig, då du kommer att möta många olika människor och situationer som kan innebära tvära kast då du snabbt behöver ställa om.
Vi ser att du som söker har en bakgrund som socialpedagog, beteendevetare, fritidspedagog, fritidsledare eller annan likvärdig utbildning. Det är viktigt att du är självständig, ser vad som behöver göras och hela tiden tryggt bär den värdegrund som skolan står för.
Personliga egenskaper är avgörande.
För att lyckas med uppdraget är det meriterande om du redan är förtrogen med skolans verksamhet och uppdrag.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Känner du igen dig och vill anta utmaningen tillsammans med oss?
Provanställning om 6 månader kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan! Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs Kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Arbetsplats
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande Kontakt
Kommunal Kungälv 0104429445 Jobbnummer
9986777