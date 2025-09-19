Trygghetsstiftelsen söker rådgivare!
2025-09-19
Rollen
Vi söker en engagerad och lösningsfokuserad rådgivare som vill arbeta i en miljö där samverkan, individanpassning och resultat står i fokus. I rollen som rådgivare kommer du att vägleda individer framåt i sin utveckling - oavsett om det handlar om arbete eller andra viktiga steg mot att förverkliga sina mål.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av men inte begränsas till:
Coacha och vägleda kunder som omfattas av omställnings- och kompetensstödet hos Trygghetsstiftelsen.
Inspirera, utmana och motivera kunder till att vara aktiva i sin omställning mot arbete, utbildning eller egen verksamhet.
Planera och genomföra omställningsinsatser enligt kundens handlingsplan för att stötta mot uppsatta mål.
Bygga relationer och samarbeta med företag, leverantörer, myndigheter och andra arbetsmarknadsaktörer för att skapa de bästa förutsättningarna för våra kunder.
Genomföra individuella planeringssamtal och regelbundna möten, både fysiskt och digitalt, samt följa upp insatser och resultat.
Administrera och dokumentera insatser, beslut och framsteg i verksamhetssystemet, med fokus på kvalitet och noggrannhet.
Är du den vi söker?
Du har flera års arbetslivserfarenhet av att möta människor i omställning från en roll som rådgivare, rekryterare, HRBP eller HR-chef eller från annan likvärdig roll där detta har varit huvudfokus
Du har en god arbetsmarknadskunskap och är insatt i svenskt näringsliv/arbetsliv
Erfarenhet av att bygga och utveckla relationer med företag, leverantörer, myndigheter och andra relevanta aktörer på arbetsmarknaden. Du har förmåga att skapa goda samarbeten med fokus på kundens bästa.
Erfarenhet från ett flertal olika roller eller branscher, vilket ger en bred kompetensbas
Vana vid att genomföra individuella samtal och uppföljningsmöten, både fysiskt och digitalt. Du är strukturerad och följer upp insatser samt säkerställer att uppsatta mål nås.
Akademisk examen (eller eftergymnasial utbildning eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet)
Hög kompetens i det personliga samtalet - erfarenhet från professionella samtal
Du har ett starkt nätverk där du enkelt kan matcha klient med kund
Flytande i svenska och engelska
Mycket god systemvana och kunskaper i Officepaketet
Personlighet
För att trivas i rollen behöver du vara trygg, lyhörd och inspirerande. Ditt självförtroende gör dig säker i att ta beslut och driva lösningar framåt på ett sätt som både engagerar och motiverar andra. Du har en naturlig förmåga att bygga och bibehålla relationer och ett genuint intresse för att förstå och lösa problem.
Du har ett strukturerat arbetssätt och tar dig an dina uppgifter metodiskt och noggrant. Du är van vid att balansera självständigt arbete med att arbeta i team och trivs med att varva dessa arbetssätt.
Du har god förmåga att handlägga ärenden och tillämpar styrdokument och regelverk med säkerhet och noggrannhet. Din administrativa förmåga är välutvecklad, och du är både systematisk och lösningsfokuserad i ditt sätt att arbeta.Publiceringsdatum2025-09-19Om företaget
Trygghetsstiftelsen bildades av arbetsgivarna och fackförbunden på den statliga arbetsmarknaden 1990. Vårt uppdraget utgår från avtal om omställning, avtal om lokala omställningsmedel och överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet i den statliga sektorn. Vi erbjuder omställningsstöd till omkring 250 verksamheter inom det statliga avtalsområdet, vilket omfattar cirka 287 000 arbetstagare.
Läs mer om Trygghetsstiftelsen här: OM OSS
Mer om tjänsten
Trygghetsstiftelsen samarbetar med Wise i den här rekryteringen. Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan du söker enkelt med ditt CV på www.wise.se.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering som metod. Det gör vi i vår strävan efter en mer potentialbaserad matchning. Om du går vidare i processen kommer du inom några dagar att få genomföra två arbetspsykologiska tester. Testerna görs tidigt i processen eftersom vi vill säkerställa ett objektivt, fördomsfritt och rättvist urvalsarbete. Vill du veta mer om vårt tillvägagångssätt, läs mer här - https://www.wise.se/fordjupningar/kompetensbaserad-rekrytering/
Har du frågor om processen eller rollen? Kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Jessica Tschöp och Johanna Nyqwist på johanna.nyqwist@wise.se
. Vi intervjuar löpande så rollen kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
