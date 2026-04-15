Trygghetssamordnare
2026-04-15
Är du en person som får energi av möten med nya människor och vill vara med och bidra till att skapa en trygg och trivsam stadsdel där man känner tillit till varandra? Välkommen med din ansökan som trygghetssamordnare!

Publiceringsdatum: 2026-04-15

Arbetsuppgifter
Huvuduppdraget i tjänsten är att bygga relationer och samverka med det lokala civilsamhället, näringslivet, andra verksamheter och invånarna i stadsdelen. Det handlar om att skapa möten och dialog, fånga upp och ta tillvara på lokala initiativ, samt att aktivt arbeta med att engagera boende och stärka delaktigheten i området.
Du ska planera aktiviteter för ökad trivsel och gemenskap, samt utveckla olika typer av mötesplatser som bidrar till att människor möts och bryter ensamhet. Du tar initiativ till trygghetsvandringar, kvälls- och nattvandring och samordnar vuxennärvaro på identifierade platser. Rollen innebär stor frihet att vara kreativ, men ställer också krav på självständighet och ansvarstagande. Vi arbetar till viss del oregelbunden arbetstid på kvällar och helger. Som bollplank har du dina kollegor i utvecklingsgruppen nämnd ovan, samt andra viktiga samarbetspartners som du själv tar kontakt och bygger relation med i din stadsdel.
Din kompetens
För att trivas i rollen behöver du gilla att ha eget ansvar för ditt arbete och självständigt kunna gå från tanke till handling. Du är social och kontaktskapande och trivs i en utåtriktad roll där du får möta människor i deras vardag och arbeta nära verksamheten. Uppdraget sträcker sig från spontana möten i det dagliga arbetet till mer strategisk och långsiktig planering och samordning av aktiviteter och uppdrag.
Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. För denna tjänst krävs godkänd gymnasial utbildning. Har du en högskoleutbildning inom folkhälsovetenskap, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant är det ett plus. Har du tidigare drivit projekt eller samordnat arrangemang och aktiviteter kommer du få stor nytta av det i den här tjänsten. Du är van att möta människor med olika bakgrund och förutsättningar och en av dina styrkor är att nätverka, skapa relationer och engagera människor att vilja vara delaktiga i utvecklingen av sitt område.
Vi erbjuder
Västerås stad växer och arbetet med att främja social hållbarhet och att fortsätta arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande blir allt viktigare. Därför söker vi nu en Trygghetssamordnare till Bäckby.
På Bäckby har vi redan sett en positiv utveckling, och vi söker dig som vill vara med och fortsätta bidra till trygghet, inkludering och gemenskap i området.
Som trygghetssamordnare arbetar du för att skapa gemenskap och inkludering för stadsdelarnas invånare, och vårt mål är en levande, trygg och trivsam stadsdel. Arbetet samordnas i en utvecklingsgrupp bestående av trygghetssamordnare, avdelningschefer och samverkanschefer i respektive stadsdel.
I uppdraget ingår även att stärka den kollektiva förmågan genom att skapa möjligheter för människor att mötas, lära känna varandra och känna delaktighet i sitt område.
Verksamhetsområde Fritid och Förebyggande hör till Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Läs gärna mer om oss på:http://www.vasteras.se/kulturidrottochfritidsforvaltningen
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00187". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen Kontakt
Vision
Oscar Glad oscar.glad@vasteras.se 021-39 46 43 Jobbnummer
9854884