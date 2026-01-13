Trygghetspedagog på Funkaboskolan, åk 4-6
2026-01-13
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Välkommen till oss!
Funkaboskolan ligger strax norr om Kalmar centrum och är en av de äldsta i staden. Upptagningsområdet sträcker sig från Ölandsleden i söder till Krafslösa i norr. I öster gränsar vi mot Kalmarsund och i väster mot Norra vägen. Funkaboskolan är en F-9 skola med ca 850 elever och 120 personal.
Vi tycker att olikheter och mångfald är en styrka och en tillgång, då detta gör oss till ett Sverige i miniatyr. Vi vill genom tydlighet och lyhördhet ta vara på elevernas intressen och tillföra nya utmaningar för att öka lusten att lära. Vi arbetar för att alla ska bemötas med tolerans och acceptans och för att alla ska ges förutsättningar att utvecklas till den bästa versionen av sig själv.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Vill du bidra till en trygg, inkluderande och glädjefylld skola där alla elever får möjlighet att växa både socialt och kunskapsmässigt?
Vi söker nu en engagerad trygghetspedagog till Funkaboskolan årskurs 4-6.
Som trygghetspedagog arbetar du för att skapa en positiv, inkluderande och trygg skolmiljö. Du är en närvarande vuxen i skolans vardag, som stöttar elever i sociala situationer, bygger relationer och förebygger konflikter.
Du samarbetar nära med lärare, elevhälsa och skolledning för att stärka skolans trygghetsarbete och bidra till en god arbetsmiljö för både elever och personal.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Vara ett stöd för elever i vardagen både enskilt och i grupp.
Arbeta förebyggande mot kränkningar, mobbning och utanförskap.
Delta i trygghetsteam, rastverksamhet och sociala aktiviteter.
Bidra till skolans värdegrundsarbete.
Dokumentera och följa upp trygghetsinsatser.
Samarbeta med vårdnadshavare och externa aktörer vid behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad lärare i fritidshem.
* Har god förmåga att skapa förtroende och bygga relationer.
* Är trygg, lyhörd och tydlig i ditt bemötande.
* Brinner för barn och ungas utveckling och välmående.
* Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
* Meriterande är om du har erfarenhet av arbete i skola och fritidsverksamhet.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Biträdande rektor åk 4-6
