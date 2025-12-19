Trygghets- och säkerhetssamordnare inriktning välfärdsbrott
2025-12-19
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Stockholm stad ska vara en trygg, säker och trevlig stad för invånare och besökare.
Vi arbetar med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet inom Norra innerstadens stadsdelsnämndsområde. Arbetet utgår från en samverkansöverenskommelse med Polismyndigheten och Stockholms stads styrdokument. Tillsammans med olika aktörer inom Stockholm arbetar vi för att skapa trygga och trivsamma stadsdelar.
Du kommer tillhöra Säkerhets- och trygghetsenheten som ansvarar för strategiskt och operativt arbete kopplat till trygghets- och säkerhetsfrågor. Vi arbetar för att stärka tryggheten i stadsdelsområdet genom exempelvis platssamverkan och trygghetsvandringar. Säkerhetsarbetet innefattar bland annat beredskapsplanering för kriser och höjd beredskap, säkerhetsskydd, olycksförebyggande arbete och personsäkerhet. Enheten består av 12 medarbetare i roller som projektledare, trygghetssamordnare, säkerhetssamordnare, utredare och fältassistenter.
Vi söker nu en trygghets- och säkerhetssamordnare med inriktning välfärdsbrott. Är det du?
Vi erbjuder
Som medarbetare hos oss får du möjlighet att arbeta i en kompetent enhet med spännande och varierande uppdrag som utvecklar dig. Vi värnar om en arbetsplats där samverkan och ett gott arbetsklimat står i fokus för att skapa en trygg och inspirerande arbetsmiljö.
Vi erbjuder dig även:
Ett utvecklande arbete med många kontakter
Centralt belägen arbetsplats på Sankt Eriksgatan 117, nära till Odenplan station
Friskvårdbidrag
Goda förutsättningar att kombinera privat- och arbetsliv samt vinter- och sommararbetstid
Möjlighet att arbeta hemifrån när verksamhetens förutsättningar tillåter.
Läs mer om våra förmåner och Stockholms stad som arbetsgivare här.
Din roll
Som trygghets- och säkerhetssamordnare ansvarar du för att leda, samordna och utveckla stadsdelsförvaltningens arbete med att förebygga, upptäcka och hantera välfärdsbrott. Rollen är både strategisk och operativ, med fokus på att bygga upp kunskap, skapa strukturer och säkerställa att förvaltningen bedriver ett systematiskt och rättssäkert arbete mot välfärdsbrott, otillåten påverkan och andra oegentligheter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av att:
Samordna och utveckla arbetet mot välfärdsbrott inom förvaltningen, med särskilt fokus på socialtjänst, äldreomsorg och andra riskutsatta verksamheter.
Planera, genomföra och följa upp utbildningsinsatser kring välfärdsbrott, bedrägerier, oegentligheter samt otillåten påverkan, hot och våld.
Genomföra och samordna riskanalyser inom välfärdsområdet och andra relevanta verksamhetsområden.
Leda eller samordna utredningsarbete vid misstanke om välfärdsbrott, inklusive att samla in information, hålla samman analysarbetet och bistå verksamheterna i kontakter med andra myndigheter.
Utveckla rutiner, processer och samverkansformer för att stärka förvaltningens kontrollsystem och förebyggande arbete.
Stödja chefer och medarbetare i frågor som rör otillåten påverkan, hot, våld eller andra påverkansförsök.
Bidra till intern styrning och kontroll genom rapportering, uppföljning och förbättringsförslag.
Samverka internt och externt med andra stadsdelsförvaltningar, stadens centrala funktioner, polis och andra relevanta aktörer.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning, exempelvis polis, statsvetenskap, samhällsvetenskap, kriminologi, säkerhetssamordnare eller motsvarande.
God kunskap om offentlig förvaltning, rättssäkerhet och kommunal verksamhet.
Erfarenhet av arbete med välfärdsbrott, oegentligheter, intern kontroll eller utredningsarbete.
Erfarenhet av att planera och hålla utbildningar eller informationsinsatser.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från socialtjänst, äldreomsorg eller annan kommunal verksamhet.
Erfarenhet av arbete som polis och med utredning.
Erfarenhet av arbete med säkerhetsfrågor, hot och våld eller otillåten påverkan.
Kunskap om riskanalysmetodik, intern styrning och kontroll.
Erfarenhet av samverkan med myndigheter inom välfärdsområdet, t.ex. Försäkringskassan, Skatteverket eller Polisen.
Vi söker en trygghets- och säkerhetssamordnare med hög integritet, gott omdöme och ett etiskt förhållningssätt. Du är analytisk och strukturerad, med förmåga att se helheter och samband. Rollen passar dig som trivs med att vara stöd, rådgivare och utbildare, och som är trygg i att hantera komplexa och ibland känsliga ärenden. Du har lätt för att samarbeta och bygger förtroende både internt och externt. Dessutom tar du initiativ, driver utveckling och arbetar självständigt.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. Vi önskar att du svarar kortfattat på frågorna samt att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt svenska CV.
Rekryteringsprocessen kommer bestå av intervjuer och referenstagning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
