Trygghets- och säkerhetshandläggare, Danderyds kommun
2025-10-17
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Nu söker vi dig som vill arbeta som Trygghets- och säkerhetshandläggare på kommunledningskontorets avdelning för digitalisering och säkerhet, placerad i Mörby centrum. Som anställd erbjuds du möjlighet att efter överenskommelse med din chef arbeta till viss del av arbetstiden på distans där så bedöms möjligt.
Du kommer att ingå i Trygghets- och säkerhetsenheten som leds av Säkerhetschef. Trygghets- och säkerhetsenheten svarar för kravställning, samordning och stöd i processer rörande bland annat krisberedskap och civilt försvar, trygghet och brott i kommunen, informationssäkerhet, dataskydd, fysisk säkerhet, säkerhetsskydd, brandskydd, hot och våld, välfärdsbrottslighet, visselblåsarfunktion samt försäkringsfrågor.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
I din roll som Trygghets- och säkerhetshandläggare är du ansvarig för att utveckla, handlägga, och administrera kommunens trygghets- och säkerhetsarbete och du arbetar både med strategisk och med operativ handläggning. Som Trygghets- och säkerhetshandläggare har du stor bredd i dina kunskaper och bidrar med expertis inom ditt ämnesområde under säkerhetschefens ansvar. I din roll stödjer du chefer, medarbetare och andra nyckelpersoner i samråd med kommunens olika förvaltningar eller i möten med externa aktörer. Tjänsten innebär att du under vissa perioder kan komma att stödja andra förvaltningar inom ramen för större utvecklingsarbeten. Du rapporterar till Säkerhetschefen.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
* Ansvara för och utveckla en process för kamerabevakning och handlägga ärenden inom ramen för upprättande av kamerabevakning, samt stödja vid etableringen av kamerabevakning.
* Ansvara för och utveckla kommunens systematiska brandskyddsarbete på övergripande strategisk nivå men även vara ett operativt stöd till verksamheterna.
* Ansvara för, utveckla samt handlägga operativa ärenden inom ramen för bevakning, larm- och passagesystem tillsammans med övriga förvaltningar.
* Utveckla och handlägga kommunens övergripande försäkringshandläggning och stödja i skadehantering.
* Stödja i arbetet med att genomföra trygghets- och brottspreventiva aktiviteter.
* Stödja i arbetet med kris- och beredskapsaktiviteter.
* Administrera säkerhetsskydd, och vara operatör i signalskyddsorganisationen.Kvalifikationer
Vi söker dig med:
* relevant högskole- eller YH-utbildning, eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig.
* utbildningar och/eller yrkeserfarenhet inom systematiskt brandskydd, larm- och passagesystem, kamerabevakning, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
* erfarenhet och ett intresse av säkerhetsteknik.
* erfarenhet av att delta i projektarbete och handlägga myndighetsövergripande åtgärder.
* vana av att upprätta rutiner och instruktioner.
* har god administrativ förmåga och god vana i officepaketet.
* god skriftlig och verbal kommunikativ förmåga, du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
* erfarenhet av att handlägga ärenden i en offentlig förvaltning.
* kunskap om offentlighet- och sekretesslagen, och god insyn i de lagar som reglerar systematiska brandskyddsarbetet och kamerabevakning samt försäkringshandläggning och dataskydd.
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och samarbetsorienterad som arbetar enligt en tydlig process. Som person är du bra på att se sammanhang, lösa komplexa frågor och kan ta initiativ. Det värde vi skapar sker tillsammans med andra, så det är av mycket stor vikt att du har en god kommunikations- och samarbetsförmåga men även har den integritet som arbetet kräver. Du har ett bibehållet lugn och prestigelöst förhållningssätt i de olika situationer du ställs inför. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Före beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras, då befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetsprövningen för denna befattning innefattar en registerkontroll och en särskild personutredning inkluderat en bakgrundskontroll. För anställning krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
