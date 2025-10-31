Trygghets- och beredskapssamordnare
2025-10-31
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.
Kommunledningskontoret (KLK) är en av kommunstyrelsens förvaltningar och ansvarar för att leda och samordna en mängd olika kommunövergripande uppdrag. Förutom att strategiskt styra och samordna kommunens projekt är uppdraget att vara det ultimata stödet för kommunens sju förvaltningar. Att se behov, analysera, skapa förutsättningar, komma med förslag och utmana kring saker och ting som är viktiga för kommunen, koncernen och för vår samhällsutveckling. Allt genomförs med kvalité, hjärta och en nypa attityd.
Kommunledningskontoret består av kommunkansli, HR-, ekonomi, IT-, kommunikations-, utvecklings-, exploaterings- och näringslivsavdelningarna.
Höganäs är en trygg kommun enligt den årliga trygghetsmätningen, men vi vill fortsätta utveckla arbetet för att öka tryggheten och beredskapen ytterligare för alla som bor, verkar och vistas här.
Vi söker nu någon som kan vara med och stärka kommunens arbete med trygghet, säkerhet och beredskap genom att samordna och utveckla det brottsförebyggande arbetet samt kommunens krisberedskap och civila försvar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Brottsförebyggande arbete
* Samordna och utveckla kommunens brottsförebyggande insatser i nära samverkan med polis, skola, socialtjänst och andra aktörer.
* Initiera, driva och följa upp trygghetsskapande projekt och aktiviteter.
* Genomföra trygghetsmätningar och analyser av brottsstatistik.
* Stödja förvaltningar och verksamheter i att arbeta systematiskt brottsförebyggande.
* Delta i och samordna lokala samverkansforum, t.ex. Samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis.
Beredskap och säkerhet
* Utveckla kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar.
* Delta i risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) samt uppdatera och följa upp beredskapsplaner.Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning, inom till exempel samhällsvetenskap, kriminologi, säkerhet, statsvetenskap, sociologi eller liknande.
Erfarenhet av arbete inom brottsförebyggande och/eller beredskapsfrågor, gärna inom offentlig sektor.
God förmåga att samverka och skapa nätverk mellan olika aktörer.
Analytisk och strategisk förmåga.
God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt.Dina personliga egenskaper
* Strukturerad och självgående.
* Har lätt för att samarbeta och bygga förtroende.
* Trivs i en roll där både långsiktigt utvecklingsarbete och operativa insatser ingår.
* Har ett genuint engagemang för trygghet, säkerhet och samhällsresiliens.
Tjänsten är säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning.
ÖVRIGT
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Ersättning
