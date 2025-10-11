Trygghet och glädje i vardagen - personlig assistent
Vi är arbetsgivaren som är små nog att vara nära - och stora nog att göra skillnad.
Hos Aberia får du en närvarande chef, arbetsledning i vardagen, handledning, friskvård, kollektivavtal, digitala verktyg och goda möjligheter till utveckling.
Våra kunder finns i hela Sverige - barn, unga, vuxna, familjer och kommuner.
Aberia är en del av NHC Group, en nordisk koncern med bred kompetens inom LSS, personlig assistans, förskolor och äldreomsorg.
Det här är en möjlighet att vara med och skapa trygghet och stabilitet för en person med utmanande och komplexa behov.
Arbetstider: Mån 8-15, ons 8-15, varannan fredag 8-16 och varannan helg varierande arbetstider. (inkl sovande jour)
Du ska ha ett genuint intresse för människor. Det innebär att du är nyfiken på olika sätt att kommunicera, har förmåga att skapa trygghet i det lilla och kan bidra med både värme och struktur när vardagen kräver det.
Du ska kunna vara lugn när den du arbetar hos har många bollar i luften oför att kunna vara ett stöd i att sortera och skapa tydlighet. Veta när du ska vara aktiv och när det är dax att ta ett steg tillbaka. Lyhördhet och fingertoppskänsla med det lågaffektiva förhållningssättet är det som fungerar bäst.
Det finns även djur i hemmet, så du bör vara van vid både hundar och katter.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete med autism, ADHD
Har arbetat praktiskt med låagaffektivt bemötande.
Förstår vikten av att se bortom det synliga och bemöta komplexa behov med respekt och professionalitet
Är engagerad, stabil och beredd att vara en del av teamet under en längre tid
Har goda kunskaper i svenska och körkort är ett krav
Vill vara med och tillsammans skapa en trygg arbetsmiljö och en självgående grupp
Är nyfiken och vill utvecklas tillsammans med teamet
Vi erbjuder:
En arbetsplats där lärande, utveckling och kvalitet står i centrum
Ett meningsfullt arbete där din kompetens gör verklig skillnad
Krav:
Körkort och bil
God svenska i tal och skrift
Erfarenhet av hund är meriterande (ingen allergi)
Välkommen med din ansökan - här gör
du skillnad på riktigt, varje dag.
