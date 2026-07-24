Trygga vikarier till barnkund i Karlstad
Passal AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlstad
2026-07-24
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Nu söker vi en trygg vikarie som vill arbeta vid behov med en av våra yngre kunder i Karlstad.
Vem är jag?
Jag är en kille på 3 år som bor tillsammans med mamma, pappa och vår allergivänliga hund i de östra delarna av Karlstad.
Min funktionsvariation gör att jag behöver hjälp kring det mesta. Bland annat förflyttningar, mat via sond samt stretch/träning. Några av de hjälpmedel jag använder mig av är ståskal, korsett och PEP-mask.
Jag är nyfiken och upptäcker nya saker hela tiden, musik, sång och utevistelse är några av mina intressen just nu.
Så här kan en dag med mig se ut:
Måndag till torsdag är jag på förskolan tillsammans med min assistent. Där är det lek, lärande, vila och träning som fyller dagarna.
Det kan också hända att vi blir hemma någon dag beroende på hur dagsformen är.
Vem är du?
Till denna tjänst söker vi dig som är en varm, trygg och ansvarstagande person med barnasinnet kvar. Du får gärna ha erfarenhet av att arbeta med barn sedan tidigare och har du även erfarenhet av epilepsi är det ett plus.
I övrigt är du positiv och flexibel som person då arbetstiderna kan komma att ändras.
Det är viktigt att du behärskar det svenska språket väl då du kommer att vara ett stöd i kommunikationen gentemot andra personer.
Du som söker denna tjänst är rökfri! Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Arbetstiderna är förlagda måndag- torsdag kl.08.45-14.45 i dagsläget. Arbetstiderna kan komma att ändras allt eftersom då både kvällar och helger kan tillkomma på sikt.
Tillträde: omgående
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med ansvarig koordinator.
Vid intervjun behöver du visa utdrag ur belastningsregistret samt handling som styrker din rätt att arbeta i Sverige (pass, nationellt ID eller personbevis med körkort).
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz krävs arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd.
Vi är enligt lag skyldiga att kontrollera detta innan anställning.
Välkommen med din ansökan!
Annonsens ref.nr: 8069
Ansvarig rekryterare: Johan Håkansson
Telefonnummer: 010-7077800
Passal Assistans
Kasernhöjden 3A
653 39 Karlstad
Telefonnummer: 010-70 77 800
E-postadress: info@passal.se
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Passal AB
(org.nr 556599-8316)
Lilla Bommen 6 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10011341