Trygga och lyhörda personliga assistenter sökes
2026-04-06
Jag är en glad kvinna på snart 53 år som bor i Huddinge. Jag brinner för konst, musik,natur,resor, mode och design och njuter av allt det vackra som livet har att erbjuda. Eftersom jag lever med en sällsynt diagnos som kräver en lugn och förutsägbar vardag, söker jag nu nya medarbetare som vill vara mina förlängda armar i mitt team.
Vem söker jag?
Jag söker dig som är en kvinna med hög personlig mognad. Du är lugn, stabil och sprider en positiv energi omkring dig. Du förstår vikten av att vara lyhörd och metodisk i ditt arbete, då fysisk varsamhet och ett gott handlag är avgörande för att jag ska må bra.
Du har en naturlig förmåga att känna in när det behövs samvaro och när jag behöver lugn och ro. Du är ärlig, punktlig och värdesätter ett professionellt förhållningssätt där vi respekterar varandras gränser och sekretess.
Dina arbetsuppgifter:
Arbetet är varierat och innebär hjälp med allt i min vardag: personlig hygien, stöd vid måltider, handräckning och annat som underlättar mitt liv.
Krav:
Språk: Du talar och skriver mycket god svenska för att undvika missförstånd.
Livsstil: Du är helt rökfri.
Erfarenhet: Tidigare erfarenhet som personlig assistent är meriterande, men din personlighet och din inställning till yrket är viktigast.
Geografi: Du bor med fördel i eller nära Huddinge.
Om tjänsterna:
Jag är egen arbetsgivare och söker nu flera personer för att bygga ett stabilt team:
Heltid (ca 100%): För dig som vill ha ett fast och ansvarsfullt schema.
Deltid (ca 50% / 20 timmar i veckan): För dig som söker en stabil deltidstjänst.
Timvikarier: För dig som vill jobba extra vid behov.
Ange i din ansökan vilken tjänstgöringsgrad du är intresserad av. Vi erbjuder avtalsenlig lön och en trygg anställning.
Ansökan:
Jag ser fram emot att läsa din ansökan (CV och personligt brev) via mejl. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
E-post: hakimanordstrom@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "personliga assistenter sökes".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haddouche, Hakima
Haddouche Nordström Hakima
9838431