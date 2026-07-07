Trygg och lyhörd personlig assistent till Älvsjö - 80%
Assistans I Balans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-07
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om mig
Jag är en 11-årig tjej som bor i Älvsjö tillsammans med min familj. Nu söker jag dig som vill vara en viktig del av min vardag och som kan ge mig stöd på ett tryggt, lyhört och närvarande sätt.
Hos mig får du ett arbete där du gör skillnad på riktigt. Du finns vid min sida i både skolan, hemma och på olika aktiviteter. Jag behöver dig som kan hjälpa mig att vara delaktig, förstå mina signaler och bidra till att min dag blir så trygg, fungerande och innehållsrik som möjligt.
Jag tycker om när det händer saker omkring mig. På vardagarna går jag i skolan och då följer min assistent med mig dit. Efter skolan och på fritiden tycker jag om att komma iväg på aktiviteter. Jag badar gärna, deltar i olika aktiviteter inom Parasport och följer med min familj på utflykter.
Som min assistent är du med mig i olika miljöer och situationer. Ibland behöver jag stöd i det praktiska, ibland behöver jag hjälp att förstå och vara delaktig i det som händer runt omkring mig.
Om dig:
Jag söker dig som är varm, tålmodig och stabil. Gärna tjej i åldern 25-45 år. Du behöver vara lyhörd och kunna läsa av mig även när jag inte kommunicerar med ord. Det är viktigt att du är närvarande, nyfiken på att lära känna mig och har respekt för mitt sätt att vara.
Jag tror att du är en person som skapar lugn omkring dig. Du behöver kunna ta egna initiativ när det behövs, men också förstå vikten av att lyssna in mig, min familj och mina rutiner. Jag uppskattar om du är kreativ, flexibel och kan hitta lösningar i vardagen på ett tryggt och naturligt sätt.
Jag ser gärna att du är fysiskt stark då det förekommer manuella lyft och arbete på golv.
För mig är det viktigt att du är uppmärksam, lugn och trygg, så att du kan ge mig rätt stöd i rätt stund.
Det är meriterande om du har arbetat med barn med funktionsnedsättning tidigare. Det är också en fördel om du har erfarenhet av sondmatning, knapp på magen eller matpump.
Önskvärt om du har erfarenhet av vakennatt då det kan förekomma sådana arbetspass. Det viktigaste är att du är ansvarstagande, vill lära dig och ser arbetet hos mig som något långsiktigt.
Bemanning:
Det ingår ett utökat (och arvoderat) bemanningsuppdrag i den här tjänsten som innebär att man vissa veckor måste vara anträffbar på annan tid än arbetstid, för att i situationer då ingripande krävs ringa in en vikarie eller själv hoppa in och assistera. Detta är Assistans i Balans sätt att säkerställa att våra uppdragsgivare alltid har en välbekant assistent vid sin sida. Uppdraget delas av alla assistenter som arbetar efter ett regelbundet schema.
Tjänsten:
Är på 80% varierad arbetstid, dagar, kvällar och helger på rullande schema.
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling, eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige samt utdrag ur polisregistret. Detta beställs på www.polisen.se
Välj det utdrag som heter Arbete med barn med funktionsnedsättning
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
Läs mer på www.assistansibalans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans i balans i Sverige AB
(org.nr 556816-7935)
Box 3049 (visa karta
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169 03 SOLNA Arbetsplats
Assistans I Balans I Sverige AB Jobbnummer
9995775