Trygg och lyhörd personlig assistent, Ekerö
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
Jag är en aktiv ung man som lever ett liv som andra tack vare min personliga assistans. Nu söker jag en trygg och härlig person som vill bli en del av mitt assistentgäng!
Om jobbet:
- Vikariat på deltid (ca 16 timmar/vecka i snitt - kväll och helg) i minst sex månader.
- Under en period i januari/februari finns det möjlighet att arbeta extra en hel del då en av mina assistenter kommer att vara ledig.
- Du arbetar tillsammans med en kollega under dagpassen.
- Perfekt extrajobb med ett riktigt bra gäng med fin sammanhållning!
Om mig:
Jag bor på vackra Ekerö, nära Mälaren och naturen. Ett av mina största intressen är att åka bil - och som assistent är du med och gör det möjligt! Jag har autism och beteendestörningar, vilket innebär att du får regelbunden handledning och stöd för att känna dig trygg i rollen.
Vi söker dig som:
- Är trygg, mogen och lyhörd.
- Har manuellt körkort (du kör min bil).
- Är initiativtagande och gillar att hitta på saker.
- Talar flytande svenska för tydlig kommunikation.
- Har god fysik (jag kan få epilepsianfall när jag står/går).
- Inte är allergisk mot pälsdjur (jag har hund och katter i närheten).
Tidigare erfarenhet av arbete med personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer är meriterande, men det viktigaste är att vi trivs tillsammans. Omfattning & schema:
Hos mig finns det nu ett vikariat på 6 månader där det, för rätt person, finns stor chans till förlängning. Du arbetar 7 pass på ett rullande 4-veckorsschema (ca 40%) samt extra vid behov. De fasta passen ligger just nu så här:
- 3 kvällar (vardagar)
- 2 lördagar (8-17)
- 2 söndagar (8-21.30)
Start: Omgående.
Vill du ha ett jobb där du gör skillnad och bli en del av ett härligt team? Ansök nu!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
