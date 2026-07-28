Trygg och lekfull personlig assistent till 3-årig flicka
Ågrenska AB (Svb) / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Varberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Varberg
2026-07-28
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ågrenska AB (Svb) i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige
Om Ågrenska
Ågrenska är en unik, utvecklande mötesplats och ett nationellt kompetenscentrum. Vi bedriver olika verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras anhöriga samt professionella. Ågrenska ägs av Ågrenska Stiftelsen som är en icke vinstdrivande organisation. Som assistent på Ågrenska omfattas du av kollektivavtal, har rätt till ersättning för friskvård och får kontinuerlig utbildning i din roll som personlig assistent. Läs mer på www.agrenska.se
Vem ska du jobba med?
Vi söker en fantastisk assistent med ett stort hjärta till vår charmiga och sociala 3-åriga dotter. Hon är en nyfiken tjej som älskar att leka, träna och upptäcka livet tillsammans med familj och vänner. Hon föddes med en genförändring som gör att hon behöver extra stöd i livet av dig. Vår dotter bor med oss, föräldrar och systrar i Stråvalla, i norra Varberg.
Vi söker dig som kan vara ett tryggt stöd i vår flickas vardag. Du kommer att hjälpa henne att utveckla sitt alldeles egna och unika sätt att kommunicera och uttrycka sinnesstämningar med sin kropp, sina olika ansiktsuttryck och sin fantastiska förmåga att forma ljud. Hon hittar ständigt nya vägar till att kommunicera med sin omvärld. Detta gör att du behöver vara lyhörd för hennes signaler, tolka dem och förmedla hennes behov till kompisar och omgivning.
Du kommer att ha aktiv tillsyn när ni är tillsammans såväl inne som utomhus. Du sköter diverse sysslor i samband med hennes basbehov såsom sondmatning, medicinering och hennes dagliga hygien.
Du behöver ha god fysik och vara rörlig eftersom du är delaktig i flickans dagliga träning som utförs på mjuk matta. Du bär henne vid vissa förflyttningar och går med henne i vagn till och från förskola och olika aktiviteter.
Vi är angelägna om att du får en bra start med genomgång av både oss föräldrar och nuvarande assistent.
Omfattning av tjänst
Då vår flicka precis har fått beviljad assistans bygger vi upp en helt ny grupp med assistenter. Den preliminära planen är att du kommer att gå bredvid under mitten/senare delen av sommaren för att kunna arbeta självständigt i början av september.
Tiderna är främst förlagda till eftermiddagar, kväll och helg. Dock behöver hon viss assistans även under dagtid på förskolan. Omfattningen kommer att vara mellan 50-70%. Passen kan exempelvis vara förlagda på torsdagar och fredagar samt vissa lördagar och söndagar. Vi ser gärna att du är flexibel, kan hoppa in extra vid behov och tycker det är kul att vara med och bygga upp något nytt!
Vem är du som söker?
Vi söker dig som:
Har lätt för att ta initiativ till aktiviteter och med glädje läser, leker och förgyller dagarna för vår flicka
Är lyhörd och har en förmåga att se möjligheter
Är trygg, noggrann och kommunikativ
Är fysiskt stark och rörlig på grund av arbetsuppgifternas art
Har erfarenhet av sondmatning, viss hantering av medicin samt omvårdnad av yngre barn
Har goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Är rökfri
Är simkunnig (bassäng/havsbad)
Det är även meriterande om du:
Har erfarenhet av alternativ kommunikation (TAKK, ögonstyrd dator, Podd, Vocochat)
Har kunskaper inom sjukvård, tex undersköterska, sjuksköterska, fysioterapeut eller liknande
Har körkort (automat)
På grund av integritetsnära arbetsuppgifter söker vi enbart kvinnliga assistenter.
Vi kräver även att du uppvisar utdrag från belastningsregistret. Ansök om detta redan nu via nedan länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Välkommen att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8138856-2120167". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ågrenska AB (svb)
(org.nr 556436-2217), https://ledigajobb.agrenska.se
Stravalla Strand (visa karta
)
439 65 STRÅVALLA Arbetsplats
Ågrenska Jobbnummer
10014376