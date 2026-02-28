Trygg och kompetent medarbetsledare/assistent -
2026-02-28
Vi söker nu en erfaren och trygg medarbetarledare som även arbetar som personlig assistent i ett uppdrag som ställer höga krav på kompetens, struktur och förståelse för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Uppdraget gäller en ung kvinna med ADHD, autism och cerebral pares, som lever med hög stress, rädsla och ett utmanande beteende med verbala affektutbrott. Hon har varit med om många svårigheter i livet och behöver individer omkring sig som är förutsägbara, stabila och kunniga. För henne är rätt bemötande helt avgörande.
Detta är inte ett uppdrag för vem som helst. Här krävs gedigen kunskap om NPF, affektreglering och tydlig struktur. Rutiner och ramar är en trygghet - inte ett hinder.
Ditt ansvar som medarbetarledare
I rollen ingår bland annat att:
• Vara delaktig i rekrytering av nya assistenter
• Ansvara för schemaläggning och bemanning
• Vara ett stöd till kollegor i det dagliga arbetet
• Bidra till tydlig struktur, kvalitet och trygghet i uppdraget
• Säkerställa ett lågaffektivt och professionellt bemötande
• Samarbeta med arbetsledning och anhöriga
• Du är den som håller i helheten när det blåser och skapar lugn genom tydlighet.
Arbetstider och tjänstgöringsgrad
• Tjänsten omfattar 70-75 %
• Varierande arbetstider
• Nattpassen innehåller väntetid
• Ett varierat och flexibelt upplägg
Vi söker dig som
• Har dokumenterad erfarenhet av ADHD, autism och NPF
• Har erfarenhet av att möta verbala affektutbrott och arbetar lågaffektivt
• Är trygg, stabil och mycket självreflekterande
• Har förmåga att sätta gränser med värme och respekt
• Är tydlig, kommunikativ och strukturerad
• Trivs i miljöer med fasta rutiner och tydliga ramar
• Har erfarenhet av personlig assistans
• Har ledarerfarenhet eller naturligt tar ansvar i grupp
• Har körkort och tillgång till bil till och från arbetet
• Tål både katter och hundar
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Fel person riskerar att både fara illa själv och påverka brukaren negativt - rätt person gör en avgörande skillnad.
Därför ska du arbeta hos oss
• Ett meningsfullt och viktigt uppdrag
• Möjlighet att arbeta både praktiskt och ledande
• Ett sammanhang där kompetens värderas högt
• Möjlighet att påverka och skapa verklig kvalitet
• Ett uppdrag där trygghet, struktur och professionalism står i centrum
Viktigt att veta
Detta är ett uppdrag med höga krav på mognad, självkännedom och kunskap. Många upplever att strukturen är strikt - här söker vi dig som förstår varför den är nödvändig och kan stå trygg i den.
_______________________________
För att trivas och växa i yrket som personlig assistent krävs en välgrundad människosyn om alla människors lika värde, mod, engagemang och en vilja att göra skillnad för någon annan. God självkännedom, lyhörd och flexibilitet är också viktiga egenskaper.
Hos Aberia får du en närvarande chef, arbetsledning i vardagen, handledning, friskvård, kollektivavtal, digitala verktyg och goda möjligheter till utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "03b43979-ecdb-4774-a2d8-0456e". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aberia AB
(org.nr 559084-9583), https://www.aberia.se
731 15 KÖPING Arbetsplats
Aberia Personlig Assistans Kontakt
Anno Paananen anno.paananen@aberia.se
9769316