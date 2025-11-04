Trygg och engagerad personlig assistent sökes i Åkersberga
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Österåker
2025-11-04
Vi söker en personlig assistent för 1-2 fasta pass i veckan i Åkersberga - perfekt för dig som vill ha ett tryggt deltidsjobb med regelbunden schemaläggning.
För kunds räkning söker vi en varm och empatisk kvinna som kan hoppa in vid behov för att assistera en man i 45-årsåldern i det dagliga livet.
I uppdraget ingår att vara behjälplig vid förflyttningar, matsituation, viss hygien samt förekommande hushållssysslor.
Han har nedsatt tal och det är därför av stor vikt att du har mycket god svenska alternativt engelska.
Erfarenhet är inte ett krav, men starkt meriterande.
Passen är förlagda kl. 8.30-23 vardagar samt 9.00-23 helger.
Katt finns i hemmet.
Att arbeta på God Assistans innebär:
• God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
• Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU) innan anställning.
• Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning. Blanketten finner du HÄR.
Du beställer själv registerutdraget, gärna innan intervjun.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt dedikerade team. Ansök nu och bli en del av God Assistans!
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Kontaktperson på God Assistans: Karolina Malek
#Mitt Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9587389