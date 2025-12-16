Trygg natt assistent sökes till glad och nyfiken 8-åring

Move & Walk Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ulricehamn
2025-12-16


Vi söker omgående en personlig assistent för nattjänst till vår son som är 8 år. Han är en glad, nyfiken och livlig pojke som tycker om musik och närhet. Han lever med cerebral pares och epilepsi och behöver därför tryggt stöd och tillsyn under natten.
Som personlig assistent blir du en viktig del i vår familj med tre barn. Ditt uppdrag är att skapa en lugn, trygg och säker natt miljö där vår son får den omsorg och tillsyn han behöver.

Publiceringsdatum
2025-12-16

Om tjänsten
Du ansvarar för omvårdnad, tillsyn och trygghet under natten. Arbetet innebär att vara uppmärksam på hans behov och kunna agera vid exempelvis epileptiska anfall.

Arbetstider

Heltid


Söndag-torsdag


Natt: kl. 23.00-07.00 (vissa dagar till kl. 06.00)


Vi söker dig som är:

Empatisk och inkännande


Lugn, trygg och ansvarstagande


Pålitlig och noggrann


Kommunikativ och samarbetsvillig


Fysiskt uthållig (lyft kan förekomma)


Flexibel och lösningsorienterad


Meriterande:

Erfarenhet som personlig assistent eller inom vård och omsorg


Erfarenhet av arbete med barn med funktionsvariationer


Kunskap om cerebral pares och epilepsi


Kunskap i alternativ kommunikation


Kvalifikationer

B-körkort


Svenska i tal och skrift (engelska eller tyska som andraspråk är meriterande)


Utdrag ur belastningsregistret utan anmärkning


Vi erbjuder:

En trygg, varm och familjär arbetsmiljö


Ett nära och öppet samarbete med oss föräldrar


Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad - varje natt


Rekryteringen sker fortlöpande så tveka inte på att skicka in din ansökan.

Företagsinformation

Move & Walk Sverige AB

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Move & Walk Sverige AB (org.nr 556549-5180)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Move and Walk Sverige AB

Jobbnummer
9648231

