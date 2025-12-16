Trygg natt assistent sökes till glad och nyfiken 8-åring
2025-12-16
Vi söker omgående en personlig assistent för nattjänst till vår son som är 8 år. Han är en glad, nyfiken och livlig pojke som tycker om musik och närhet. Han lever med cerebral pares och epilepsi och behöver därför tryggt stöd och tillsyn under natten.
Som personlig assistent blir du en viktig del i vår familj med tre barn. Ditt uppdrag är att skapa en lugn, trygg och säker natt miljö där vår son får den omsorg och tillsyn han behöver.Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Du ansvarar för omvårdnad, tillsyn och trygghet under natten. Arbetet innebär att vara uppmärksam på hans behov och kunna agera vid exempelvis epileptiska anfall.
Arbetstider
Heltid
Söndag-torsdag
Natt: kl. 23.00-07.00 (vissa dagar till kl. 06.00)
Vi söker dig som är:
Empatisk och inkännande
Lugn, trygg och ansvarstagande
Pålitlig och noggrann
Kommunikativ och samarbetsvillig
Fysiskt uthållig (lyft kan förekomma)
Flexibel och lösningsorienterad
Meriterande:
Erfarenhet som personlig assistent eller inom vård och omsorg
Erfarenhet av arbete med barn med funktionsvariationer
Kunskap om cerebral pares och epilepsi
Kunskap i alternativ kommunikation Kvalifikationer
B-körkort
Svenska i tal och skrift (engelska eller tyska som andraspråk är meriterande)
Utdrag ur belastningsregistret utan anmärkning
Vi erbjuder:
En trygg, varm och familjär arbetsmiljö
Ett nära och öppet samarbete med oss föräldrar
Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad - varje natt
Rekryteringen sker fortlöpande så tveka inte på att skicka in din ansökan.
