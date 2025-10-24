Trygg IT-supporttekniker sökes!
2025-10-24
Du kommer ingå i ett kompetent team där du kommer lära dig massor. Där du kommer kunna kombinera dina kunskaper inom IT med din känsla för service i en perfekt mix.
Felsökning är något du kommer göra dagligen och ärendehanteringssystemet är din bästa kompis!
Det är väldigt bra om du har koll på nedanstående punkter:
• Active Directory - DNS, DHCP, TCP/IP - Citrix - Windows Operativsystem - Outlook & Exchange - MS Office & O365 - Skrivare & skrivarhantering - Hårdvarurelaterade frågor
Det genuina IT-intresset är ett måste. Vi vill gärna att du har arbetat med IT-support tidigare, 1-2 år är ultimat. Utbildning inom IT på gymnasienivå eller eftergymnasial nivå är ett krav. Även att du är flytande i både svenska och engelska.
Välkommen in i ett härligt gäng där humor blandas med stort fokus för att ge god service åt användarna. Urval sker löpande så tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/ Arbetsplats
Gigstep Kontakt
Moa Hagman moa.hagman@gigstep.se 0707497270 Jobbnummer
9572448