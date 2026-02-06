Trygg assistent till aktiv man på Hisingen
2026-02-06
Jag är en 45-årig man som bor i egen bostad på Västra Hisingen. Jag lever med en svår intellektuell funktionsnedsättning samt drag av autism. För mig är struktur, rutiner och förutsägbarhet viktiga delar av vardagen som skapar trygghet och välmående. Jag är en aktiv person som tycker mycket om att vara utomhus - promenader är en självklar del av min dag, oavsett väder.
Om dig
Jag söker dig som är lugn, trygg och tålmodig, och som trivs i en roll där relation och kontinuitet står i fokus. Du har förmåga att följa etablerade rutiner men kan också vara flexibel när situationen kräver det. Du är uppmärksam, kan läsa av behov och känner dig trygg i att fatta egna beslut för att ge rätt stöd i stunden.
Erfarenhet av arbete med personer inom autismspektrat är meriterande, men personlig lämplighet är avgörande.
Arbetsuppgifter
Som personlig assistent stöttar du mig i vardagens alla moment, såsom:
• personlig omvårdnad och hygien
• på- och avklädning
• matlagning och hushållssysslor
• uppstigning och läggning
• promenader och andra aktiviteter
Arbetet kan vara fysiskt krävande. Nattarbete förekommer i form av sovande jour.
Vi ser gärna att du:
• har ett genuint intresse för att arbeta med personer med funktionsnedsättning
• är empatisk, ansvarstagande och professionell
• har god samarbetsförmåga och kan kommunicera väl med både kollegor och anhöriga
• behärskar svenska i tal och skrift
• är flexibel, initiativrik och trygg i dig själv
Tidigare erfarenhet som personlig assistent är meriterande, men vi lägger störst vikt vid personlig lämplighet.
• Omfattning: Deltid, cirka 70 %
• Arbetstider: Dag, kväll, helg samt sovande jour
• Tillträde: omgående
Vill du vara med och skapa en trygg, stabil och meningsfull vardag tillsammans med mig?
Varmt välkommen med din ansökan! Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med ansvarig koordinator.
Vid intervjun behöver du visa utdrag ur belastningsregistret samt handling som styrker din rätt att arbeta i Sverige (pass, nationellt ID eller personbevis med körkort). Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz krävs arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd. Vi är enligt lag skyldiga att kontrollera detta innan anställning.
Annonsens ref.nr: 1173
Ansvarig rekryterare: David Henriksson
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen. Ersättning
