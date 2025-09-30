Trygg assistent sökes till vaken nattjänst i Gråbo!
2025-09-30
Är du min nya nattassistent?
Hej! Jag heter Herman och söker en ny personlig assistent till en schemarad med vaken natt.
Om mig:
Jag är en 24-årig kille som bor i ett mysigt litet hus i Gråbo (Lerum), nära Alingsås. Jag är social och levnadsglad. Jag har en medfödd muskelsjukdom som gör att jag behöver personlig assistans dygnet runt. För närvarande utbildar jag mig till pastor. På fritiden älskar jag att umgås med familj och vänner, titta på fotboll och vara ledare i olika ungdomsgrupper. Jag gillar att ha många bollar i luften och lever ett aktivt liv! Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
När du arbetar hos mig på natten ser du till att jag har det bekvämt och tryggt hela natten. På grund av min muskelsjukdom behöver jag extra tillsyn, och därför sitter du i mitt rum under natten och finns nära till hands om jag behöver hjälp. Arbetet innefattar även kvälls- och morgonrutiner, där du tillsammans med en kollega arbetar i dubbelassistans.
Vem är du?
Jag söker dig som är positiv, lyhörd och trygg. Du ser möjligheter, kan läsa av situationer och har en god förmåga att skapa trygghet och förtroende omkring dig. Du är även ansvarstagande och pålitlig, vilket betyder att jag kan lita på att du dyker upp i tid, tar uppgifter på allvar och håller vad du lovar.
Har du en vårdutbildning eller tidigare erfarenhet som personlig assistent är det ett plus, men det viktigaste är att du är en stabil person med hjärtat på rätt ställe.
Körkort är ett krav och det är viktigt att du behärskar svenska språket. Om tjänsten
Omfattning: Tjänsten omfattar i genomsnitt 7 nätter per månad.
Schemat är flexibelt, exakt vilka nätter som blir aktuella bestäms i samråd med övriga nattassistenter.
Tillträde: September.
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med assistansansvarig.
Du som söker denna tjänst måste kunna visa upp en giltigt ID-handling som pass eller nationellt ID (körkort ej giltigt) samt utdrag ur belastningsregistret vid intervjutillfället. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa upp ett giltigt arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd för att få arbeta hos oss.
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Välkommen att ansöka!
Annonsens ref.nr: 1156
Ansvarig rekryterare: David Henriksson
