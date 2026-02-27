Trygg assistent sökes till 50 åring man i centrala Alingsås.
2026-02-27
Personlig assistent sökes till aktiv man 50+ i centrala Alingsås (deltid)
Jag är en man i mina bästa år (50+) som nu söker en personlig assistent för en långsiktig och trygg arbetsrelation.
Jag söker dig som har erfarenhet av att arbeta med människor och som har god social kompetens. Personlig lämplighet och rätt inställning är viktigast. Jag uppskattar humor och ett positivt förhållningssätt till livet.
Om mig
Jag har ett stort intresse för sport och musik och tycker om att komma i väg på aktiviteter - kanske följer du med mig på en handbollsmatch? Jag tycker också om att åka bil och har egen bil, så körkort är meriterande.
God mat uppskattas, och om du tycker om att laga mat är det ett stort plus. Jag älskar dessutom bakelser av alla de slag - men eftersom jag har diabetes och tar insulin i tablettform behöver du kunna hjälpa mig att, med glimten i ögat, stå emot alltför stora frestelser.
Efter en större stroke är kommunikation en utmaning för mig. Därför behöver du vara lugn, tydlig och ha tålamod för att förstå mig och mitt sätt att kommunicera.
Jag använder rullstol och känner mig tryggast i den, men kan stå med visst stöd. Jag behöver hjälp med samtliga fysiska moment i vardagen, förutom när jag använder min iPad. I hemmet har jag även en träningscykel som jag gärna använder för att hålla igång. Du kommer också att ansvara för att säkerställa att jag får mina mediciner enligt ordination.
Jag har också en liten, vänlig hund som är en självklar del av min vardag, så det är viktigt att du tycker om djur.

Om tjänsten
Deltid
Arbetstider: dygnspass med sovande jour, dag- och kvällspass
Du behöver kunna tala och skriva svenska
Körkort är meriterande
Vem är du?
Du är lugn, tydlig och ansvarstagande. Du har tålamod och förmåga att skapa trygghet. Du ser värdet i att bygga en långvarig arbetsrelation och vill vara en stabil del av min vardag.
Det är också mycket viktigt att du är pålitlig, tar ansvar och kommer i tid till dina arbetspass.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Om Konsensus Personlig Assistans
Konsensus Personlig Assistans är arbetsgivare och anordnare av assistans. Vi är en assistansanordnare med stark värdegrund och stor kompetens i frågor som rör personlig assistans. Kunskap, Engagemang och Respekt är ledorden som genomsyrar hela verksamheten och allt vi gör. För oss är dessa ledord avgörande i strävan efter att uppnå kvalitet i varje uppdrag och i varje assistanssituation. Våra assistenter är nyckeln till att den personliga assistansen ska hålla den höga kvalitet som vi eftersträvar. Som nyanställd hos oss på Konsensus Personlig Assistans kommer du att få introduktion så att du lär dig dina nya arbetsuppgifter, om uppdragsgivarens behov och önskemål i assistansen. Inom Konsensus Personlig Assistans ser vi arbetsmiljöarbete och våra anställdas möjlighet till kompetensutveckling som ett viktigt led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Som personliga assistent hos oss kommer du att erbjudas stöd och fortbildning i syfte att skapa trygghet för både dig i din yrkesroll och för vår uppdragsgivare.
Vi tillämpar individuell lönesättning och följer kollektivavtal mellan Fremia-Kommunal. Trivsel, samhörighet och utveckling är viktigt hos oss på Konsensus och vi vill erbjuda våra anställda ett kontinuerligt stöd och möjlighet till utbildning/fortbildning och friskvård.
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
