Tryckare till kund i Varberg

2026-01-08
Vad erbjuder rollen?
Som tryckbiträde hos vår kund kommer du säkerställa en korrekt och effektiv produktionsprocess, samt att produktionen håller den höga standard som de önskar.
Arbetsuppgifterna kan innefatta att:
• Övervaka, ställa och köra tryckmaskiner.- Rapportera eventuella störningar i produktionen så de kan bli reparerade.- Kontrollera tillflöde av material till maskiner.
Villkor:Omfattning: HeltidArbetstider: SkiftgångOrt: Varberg kommun
Vem är du?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från industri. Ditt arbetssätt är systematiskt, noggrant och du är ordningsam.Du har en god teknisk förståelse och tycker om att förstå hur saker fungerar.
Vidare är du en person som har god arbetsmoral och är produktiv. Du är kommunikativ och har goda kunskaper i svenska i båda tal och skift.
På denna arbetsplatsen är det ett krav att man har fullgott färgseende för att kunna utföra arbetet.
Man behöver också ha körkort och tillgång till bil för att kunna ta sig till arbetsplatsen.
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Har du frågor så är du välkommen att höra av dig till Johan Dahlqvist på johan.dahlqvist@effektiv.se
