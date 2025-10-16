Tryckare till framgångsrika Ettiketto!
2025-10-16
Publiceringsdatum2025-10-16
Ettiketto är en helhetsleverantör inom etiketter som tillverkar både självhäftande etiketter och egenutvecklade etiketteringssystem. De arbetar med allt från stora välkända varumärken till små snabbväxande entreprenörsföretag. Ettiketto befinner sig nu i en expansiv fas och behöver nu fylla på med nya engagerade medarbetare. Hos Ettiketto kommer du in hos ett företag som värderar trivsel och sammanhållning högt. De har en personalklubb som ordnar aktiviteter regelbundet. Hos Ettiketto är det korta beslutsvägar vilket gör att du har möjlighet att påverka och omsätta dina idéer till handling. Du kan läsa mer på https://www.ettiketto.se/ Arbetsuppgifter
Som operatör arbetar du med Ettikettos produkter vid en tryckerimaskin. Du är med i hela tryckeriprocessen och i det dagliga arbetet övervakar du din maskin, gör omställningar, fyller på med material samt genomför enklare felsökning och underhåll. Du säkerställer att produkterna som lämnar din maskin har rätt kvalitet och kommer ut i tid. Arbetet är förlagt till två-skift.Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som maskinoperatör och helst från den grafiska branschen, exempelvis som flexotryckare/offsettryckare. Du är noggrann, ansvarstagande och har en stor vilja att lära. Vi tror att du trivs att arbeta praktiskt både i lag och självständigt. På företaget är trivseln en av de stora framgångsfaktorerna och därför ser vi att du är en lagspelare som värnar om det positiva klimatet.
Tjänsten är en hyrrekrytering som inleds med konsultuppdrag hos Skill med möjlighet till fortsatt anställning hos Ettiketto. Urvalsprocessen sker löpande och kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan. Vid frågor gällande tjänsten kontakta ansvarig rekryterare Rasmus Bank, rasmus.bank@skill.se
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Kontakt
Rasmus Bank rasmus.bank@skill.se 0700818393 Jobbnummer
