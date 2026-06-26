Tryckare
Emploid AB / Grafikerjobb / Ängelholm Visa alla grafikerjobb i Ängelholm
2026-06-26
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Emploid AB i Ängelholm
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om företaget
Vår kund är ett internationellt tillverkningsföretag med verksamhet i Ängelholm. Med fokus på avancerad produktion och tekniska speciallösningar utvecklar och tillverkar företaget produkter som används inom flera högteknologiska branscher. Här erbjuds du en modern arbetsmiljö där kvalitet, innovation och ständig utveckling genomsyrar verksamheten. Som en del av en global koncern får du tryggheten i en stabil organisation samtidigt som du arbetar i en lokal verksamhet med korta beslutsvägar.
Om rollen
I rollen ansvarar du för att hantera och ställa in företagets tryckpressar samt säkerställa att produktionen håller en jämn och hög kvalitet. Du arbetar löpande med både produktion och efterbearbetning samtidigt som du samarbetar nära kollegor inom bland annat produktion, planering och kvalitet.
Dina arbetsuppgifter innefattar i huvudsak:
• Ansvara för produktion i screen- och flexopress.
• Utföra omställningar och maskininställningar inför nya produktionsorder.
• Följa upp kvaliteten genom kontroller under produktionsprocessen.
• Genomföra efterbearbetning av färdiga produkter.
• Utföra enklare service, justeringar och förebyggande underhåll av maskiner.
• Säkerställa att maskiner, material och utrustning används på ett korrekt och effektivt sätt.
• Samarbeta med andra funktioner för att säkerställa ett effektivt och kvalitetssäkrat produktionsflöde.
Om dig
Vi söker dig som trivs i en praktisk roll där teknik och problemlösning går hand i hand. Du är noggrann i ditt arbete, har ett högt kvalitetstänk och tar ansvar för att arbetsuppgifter slutförs på ett strukturerat och effektivt sätt.
Utöver detta krävs
• Dokumenterad erfarenhet av arbete som tryckare
• Datorvana och erfarenhet av produktionsdokumentation
• Flytande svenska i tal och skrift
• Körkort B och tillgång till bil för arbetspendling för att kunna hantera skifttiderna
För att trivas i rollen tror vi att du är initiativtagande, självgående och lösningsorienterad. Du har lätt för att samarbeta med andra, bidrar med ett positivt förhållningssätt och tycker om att arbeta i en miljö där tempot varierar. Vi värdesätter också att du är nyfiken och gärna bidrar med idéer kring hur arbetssätt och processer kan utvecklas.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Ängelholm
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Rullande tvåskift (Måndag-Fredag 06-14:00, Måndag-Torsdag 14:00-23:00)
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att mejla ansvarig rekryterare Anders Romberg på anders.romberg@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sökord: Tryckare, Tryckeri, Offsettryckare, Offset, Print, Ängelholm, Helsingborg, Höganäs, Halmstad
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emploid AB
(org.nr 559288-2749)
Järnvägsgatan 45 (visa karta
)
262 52 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9980327