Trumbäcken söker en fastighetstekniker
Trumbäcken Piteå AB / Fastighetsskötarjobb / Piteå Visa alla fastighetsskötarjobb i Piteå
2026-06-22
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Vi på Trumbäcken i Piteå söker nu en fastighetsskötare/ Fastighetstekniker för att bli en del av vår driftgrupp.
Ditt nya jobb
Som fastighetstekniker/ fastighetsskötare hos oss får du ett varierande arbete med stor bredd och variation. De arbetsuppgifter du främst stöter på är;
• Felavhjälpande underhåll.
• Rondering och tillsyn med avrapportering i digitala system
• Reparationer och skötsel i lägenheter samt på våra områden
• Avflyttnigsbesiktningar
För dig med vilja och förmåga att arbeta självständigt och driva projekt kan arbetet även innebära arbete med mindre projekt där du ansvarar för samordning mellan olika teknikområden.
Vem är du?
Vi ser gärna att du är en person som har erfarenhet eller intresse av fastighetsskötsel och fastighetsteknik. Du har lätt för att lära och besitter ett allmänt tekniskt kunnande inom flera olika tekniska områden. Vi ser inte att du behöver vara en expert på ett specifikt område utan värdesätter en god variation.
Eftersom det förekommer en stor del självständigt arbete uppskattar vi dig som har en god problemlösningsförmåga. Vi ser gärna att du har en känsla för kvalitet och noggrannhet i de arbetsuppgifter du utför samt har förmåga att planera och lägga upp ditt arbete på ett effektivt sätt.
För oss är det viktigt att skapa ett funktionellt team, därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas hos oss på Trumbäcken ser vi gärna att du har en god samarbetsförmåga, lätt att kommunicera samt trivs med att möta olika typer av människor i ditt arbete, både kollegor och hyresgäster. Vi på Trumbäcken strävar alltid efter att bygga och bibehålla goda relationer.
Vi anser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet eller dokumenterad kunskap av fastighetsskötsel.
• Tekniskt kunnande kring relevanta områden som exempelvis el, VA, VVS och installation.
• Erfarenhet eller intresse av bygg.
• Språkkunskaper utöver svenska, gärna engelska.
Förarbevis/yrkeserfarenhet Hjul lastmaskin och eller gaffeltruck.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Eftersom du kommer hantera ärenden på egen hand i våra digitala hjälp-system samt möta våra hyresgäster ute på våra områden krävs det att du har
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift-
B-körkort
Relativt god datorvana, på en sådan nivå att du kan hantera att rapportera och kommunicera.
Notera att vi löpande kontrollerar de inkomna ansökningarna och att tjänsten kan tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum. Tveka därför inte att skicka in din ansökan så snart du har möjlighet.
För frågor är du välkommen att maila oss på info@trumbacken.se
så kontaktar vi dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
Via e-post
E-post: tomas@trumbacken.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trumbäcken Piteå AB
(org.nr 556794-1140)
Lillåkersvägen 5 (visa karta
)
941 43 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9971690