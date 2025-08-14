Truckförare till Zurface i Nynäshamn
Vill du arbeta med natursten i en roll där truckkörning, sortering och packning står i fokus? Är du noggrann, självgående och trivs med ett fysiskt arbete? Då har vi jobbet för dig!
Vi söker nu en truckförare till vår kund Zurface, en ledande aktör inom naturstensbranschen. Uppdraget är ett uthyrningsuppdrag på heltid, med placering i Nynäshamn.Publiceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
Som truckförare kommer du att arbeta med:
• Truckkörning (motviktstruck)
• Tvätt och sortering av natursten
• Inventering, packning, lastning och lossning
Du arbetar i ett mindre team tillsammans med arbetsledare och tre kollegor på plats. Det är ett praktiskt och fysiskt arbete där noggrannhet och ansvarstagande är avgörande. Ordinarie arbetstid är 07.00-16.00. Viss flexibilitet finns, men du bör kunna arbeta dessa tider i största möjliga mån.
Vem är du?
• Har truckkort för motviktstruck (hjullastare är meriterande - internt intyg kan utfärdas för körning inom området)
• Talar svenska, eller alternativt engelska, tyska eller polska
• Är noggrann - materialet är känsligt och får inte skadas
• Är självgående, men inte rädd för att be om hjälp
• Trivs med ett fysiskt arbete
• Har god samarbetsförmåga och vill bidra till en god arbetsmiljö
• Har körkort och tillgång till bil, då det är begränsade möjligheter att ta sig kommunalt till arbetsplatsen
