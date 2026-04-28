Truckförare till varuutlevering
SunSalat AB / Lagerjobb / Åstorp
2026-04-28
Vi söker en strukturerad och ansvarstagande medarbetare till vår varuutlevering!
Är du bra på att hålla ordning och har öga för detaljer? Kan du säkerställa att våra pallar blir korrekt klargjorda och uppfyller kundernas krav? Då kan det vara dig vi söker!

Om tjänsten
Som medarbetare i varuutleveringen blir du en viktig del av vårt logistikteam. Din huvudsakliga uppgift är att klargöra pallar för upphämtning och säkerställa att allt är korrekt märkt och staplat enligt gällande krav.
Tjänsten är på 30 timmar per vecka med arbetstid kl. 16.00 - 22.00.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Klargöring av pallar till lastbilar som hämtar varor dagligen
Utskrift och hantering av SSCC-etiketter
Säkerställa korrekt stapling av pallar enligt kundernas specifikationer
Kontrollera att varor och pallar är packade enligt krav och standarder
Samarbeta nära med lager och produktion för att säkerställa leverans i tid
Säkerställa ordning och struktur i varuutleveringen
Om dig:
Du är strukturerad, ansvarstagande och kan arbeta självständigt
Har erfarenhet från lager, logistik eller liknande (meriterande men inget krav)
Har förståelse för system och gärna IT kopplat till etiketter och scanning
Har öga för detaljer och kvalitet i ditt arbete
Kan arbeta effektivt även under stressiga perioder
Behärskar svenska, och gärna engelska
Vi erbjuder:
En deltidstjänst på 30 timmar per vecka
En bra arbetsmiljö med engagerade kollegor
En viktig roll i ett företag där kvalitet och samarbete står i fokus
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
epost
E-post: cv@sunsalat.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sunsalat AB
(org.nr 556795-7799)
Annedalsgatan 24 (visa karta
)
265 38 ÅSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sun Salat AB Jobbnummer
9881211