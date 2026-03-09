Truckförare till vårens däcksäsong
2026-03-09
Har du truckkort och vill arbeta under höstens däcksäsong? Vi på Bilbolaget Nord i Umeå söker pålitlig och arbetsvilliga truckförare för att bistå våra däckskiftare med däck under säsongen!
Bilbolaget har funnits sedan 1932 och är Norrlands ledande återförsäljare av Volvo, Renault och Dacia personbilar samt Renault transportbilar. Vi finns på 14 orter från Härnösand i söder till Kiruna i norr. Bilbolaget tar hand om allt som har med kundens bil ägande att göra. Våra värdeord är omtanke, tillgänglighet, kompetens.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet handlar om att köra ut och ställa i ordning däck så att effektiv däckskiftning kan genomföras. Du kommer samarbeta med däckmontörer som sköter skiftningarna. Arbetet är tidvis intensivt så det är viktigt att du kan hantera din truck tryggt och säkert i alla förhållanden.
Hur kommer dina arbetsdagar se ut?
Heltid, måndag - fredag, 07:00 - 16:00
Säsongsarbete under 6-8 veckor med start runt månadsskiftet april
Möjlighet till förlängt arbete efter säsong under en begränsad tid
Vi ser att du har
Truckkort A2 och B1
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Noggrannhet och struktur i arbetet
Fysiskt god form då arbetet tidvis är krävande
Möjlighet att jobba under hela perioden
Meriterande för tjänsten
Tidigare erfarenhet av truckkörning
Din ansökan
I denna rekryteringsprocess samarbetar Bilbolaget med oss på OnePartnerGroup. Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Björn Edberg, bjorn.edberg@onepartnergroup.se
Vi arbetar med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan och kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för att gå vidare träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
