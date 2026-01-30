Truckförare till Trelleborg Sealing Solutions - Kalmar
Detta erbjuds:
En serviceinriktad roll som präglas av samarbete Fina utvecklingsmöjligheter Bli del av ett framgångsrikt och världsledande bolag
Vi söker dig som:
Är prestigelös och serviceinriktad Är en riktig lagspelare Är planerande och strukturerad i arbetet Vill bidra till din egen och bolagets fortsatta utvecklingPubliceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
I rollen som truckförare hos Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB blir du en viktig kugge med många kontaktytor. Rollen är starkt serviceinriktad då du med hjälp av truck hämtar, lämnar och flyttar material inom verksamheten och någon av Trelleborgs 17 maskinlinor. Som truckförare arbetar du i par med ytterligare en truckförare, de olika maskinlinorna bokar i affärssystemet in vad som behöver göras och det är sedan ni som truckförare som genomför detta på utsatt tid, rollen innebär att se till att rätt material är på rätt plats i rätt tid för att verksamheten ska flyta på så smidigt som möjligt.
Som truckförare kommer du att arbete i en industrimiljö och samarbeta tätt med kollegor över hela verksamheten.
Även andra arbetsuppgifter förekommer.
Arbetstider: Arbetar 2-skift: Vecka 1: Måndag - torsdag kl. 05:50 - 14:06 och fredagar kl. 05:50 - 15:42. Vecka 2: Måndag - torsdag kl. 14:00 - 22:16 (ledig på fredagar)
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid, startar med visstidsanställning om sex månader.
Start för tjänsten: Omgående eller enligt överenskommelse.
Adress till arbetsplats: Franska vägen 18 b, 393 54 Kalmar
Lön och förmåner
Lön: Enligt kollektivavtal med IF Metall inklusive skifttillägg
Förmåner:
Friskvårdsbidrag
Fri lunch
Fri sjukvård
Del av bolagets bonusprogram
Krav och egenskaperKrav
Truckkort (primärt inneha truckbehörighet A2, B1 och B3)
Erfarenhet som truckförare (motviktstruck)
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta i affärssystemDina egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen som truckförare så behöver du vara serviceinriktad och förstå vikten av rätt material är på rätt plats i rätt tid. Det innebär också att det är viktigt att du är effektiv i ditt arbete, därför ser vi att du också har en god förmåga att planera och prioritera i ditt arbete. Sist men inte minst så är teamkänsla och samarbete mycket viktigt för dig precis som för Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB.
Vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper.
Om Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB
Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB med huvudkontor i Kalmar är världsledande inom produktion och utveckling av ljud- och vibrationsdämpande komponenter till fordonsindustrin.
Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB är stolta över företaget och över det de gör. De är världsledande inom sitt område och har goda tillväxtmöjligheter. Trots att de verkar i ett internationellt sammanhang är stämningen på företaget familjär. Hos Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB är de raka och öppna mot varandra, måna om att samarbeta men också att var och en tar initiativ och ansvar. Kundfokus, kvalitet och leveransprecision är A och O för dem.
Läs gärna mer på www.rubore.com
och www.trelleborg.com.
Rekryteringsprocessen
Marketpeople har en rättvis och enkel rekryteringsprocess där du ansöker om ett jobb på vår hemsida. Efter att du skickat in din ansökan så kommer du få ett mail om att genomföra AI-intervju med Hubert. Nästa steg kommer vara en juridisk bakgrundskontroll via Fortcheck. Därefter genomförs referenstagning digitalt med hjälp av Refensa. Efter detta tar Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB själva över processen.
Om Marketpeople
Marketpeople är ett rekryteringsbolag med gedigen erfarenhet, branschledande AI, stark digital närvaro & high tech. Vi levererar marknadens mest moderna och fördomsfria rekryteringsalternativ. Hos Marketpeople får alla sökande chansen att presentera sig och genomföra en intervju med vår AI vilket ger alla sökande samma förutsättningar.
