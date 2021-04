Truckförare till Tranemoområdet sökes! - AB Söder & Co Consulting - Lagerjobb i Gislaved

AB Söder & Co Consulting / Lagerjobb / Gislaved2021-04-082021-04-08Nu söker vi lagerpersonal till ett flertal kunder i Tranemo med omnejd. Dina arbetsuppgifter kommer att vara orderplock, truckkörning samt till viss del administration. Du kan också få komma att arbeta med in - och utleverans. Skiftarbete kan förekomma.För att passa in på denna typ av arbete behöver du som söker ha truckkort och rätt inställning till arbete! Har du tidigare erfarenhet av truckkörning och/eller orderhantering är detta meriterande. Vi tror också att du som söker har körkort och tillgång till bil, samt är flexibel när det kommer till arbetstider. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Söder & Co men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Erica Seeger på telefonnummer: 0707- 27 44 27 eller via e-post: erica.seeger@soderco.se Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-22AB Söder & Co Consulting5677735