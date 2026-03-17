Truckförare till SCA Wood Stugun
2026-03-17
Manpower söker nu truckförare för sommarjobb till SCA Wood Scandinavia i Stugun. Om du drivs av noggrannhet, säkerhetstänk och trivs i ett arbete där du har en viktig roll i produktionens flöde, då kan du vara den vi söker! Skicka in din ansökan redan idag!
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som konsult. Du kommer att vara anställd av Manpower men arbeta hos SCA i Stugun som ligger ca 5 mil utanför Östersund. Uppdraget startar i mitten på maj.
Om SCA Wood Scandinavia
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
SCA Wood Scandinavia i Stugun är en av SCAs träförädlingsenheter och är beläget ca 5 mil utanför Östersund.
Vem är du?
Som person är du plikttrogen, arbetsam och flexibel. Du kommer lätt in i nya arbetsuppgifter och har en förmåga att jobba effektivt, säkert och noggrant. Att du är en lagspelare som inte är rädd att hugga i när det behövs ser vi som självklart.
Din personlighet och ditt beteende samspelar med SCAs kärnvärden: Respekt, Högklassighet och Ansvar.
Om uppdraget som truckförare
Som truckförare kommer du att arbeta i ett mindre arbetsteam och vara en viktig del av logistik- och produktionsflödet. Arbetsuppgifterna kan variera mellan:
truckkörning av virke och färdiga produkter
lastning och lossning
interntransport och materialförflyttning
paketering och orderhantering
enklare kvalitetskontroller
arbete enligt givna säkerhetsföreskrifter och rutiner
Vi söker truckförare som:
har B-körkort och tillgång till egen bil
har gymnasieutbildning
har truckkort A och B
har god datorvana, meriterande om du har erfarenhet av SAP.
kan arbeta 2-skift, FM och EM
erfarenhet från sågverk, industri eller truckkörning är meriterande men inget krav
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer.
Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som ansvarar för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Sök tjänsten i dag!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Elin Olsson på e-post elin.olsson@manpower.se
.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen.
Vi kan komma att tillsätta uppdrag redan innan ansökningstiden passerat, så skicka in din ansökan i dag!
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär - både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Prästgatan 48 (visa karta
)
831 33 ÖSTERSUND Kontakt
Elin Olsson Elin.Olsson@manpower.se
9801577