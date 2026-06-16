Truckförare till Rottne Industri
Montico HR Partner AB / Lagerjobb / Växjö Visa alla lagerjobb i Växjö
2026-06-16
, Alvesta
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, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige
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Har du erfarenhet av lagerarbete och vill arbeta på ett attraktivt företag? Då har vi uppdraget för dig! Vår kund Rottne Industri AB söker nu en ny medarbetare till deras team!
Rottne Industri - toppleverantör och tillverkare
Sedan starten 1955 har företaget utvecklats från en enkel vajerkran till att bli en av världens ledande tillverkare av hjulburna skördare och skotare. Rottne Industri är i dag världens fjärde största tillverkare. Alla maskiner byggs i Sverige, i fabriker belägna i Rottne och Lenhovda. Det är vi stolta över.
Med ambition att växa står vi väl rustade inför framtiden tack vare engagerad personal och ett av världens bästa skogsmaskinprogram. Vårt återförsäljarnät finns både i Sverige och utomlands.
Varje år levereras omkring 150 moderna och robusta skogsmaskiner till kunder på flera kontinenter — ett bevis på företagets globala räckvidd. För Rottne handlar design och produktion inte bara om maskiner, utan om att skapa en trygg, bekväm och effektiv arbetsplats för föraren. Kvalitet, innovation och förarkomfort är centrala värderingar som genomsyrar varje del av verksamheten.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Denna tjänst är en hyrrekrytering via Montico HR Partner, där rätt person kan komma att erbjudas anställning hos Rottne Industri AB efter en tids inhyrning.
Arbetstiderna är dagtid 07:00-16:00. Tillträde är omgående eller enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan! Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta på Rottne industris lager- och logistikavdelning med lagerhantering och truckkörning. Förutom att arbetet till stor del är självständigt är samarbetet med kollegorna mycket viktigt. Du förväntas tillsammans med dina medarbetare aktivt bidra till att hålla hög kvalitet i arbetet och skapa en god stämning på arbetsplatsen.
Vi söker dig som
Vi ser att du som söker har erfarenhet av lager- och logistikarbete sedan tidigare. Du har truckvana och innehar truckkort A1-A4 och B1-B3. Erfarenhet av hjullastare är meriterande.
Som person är du öppensinnad, initiativtagande och serviceinriktad. Vidare är du är ordningsam, noggrann och håller hög kvalitet i ditt arbete.
Du behärskar svenska språket i tal och skrift.
Du delar Monticos värdegrund, vilken består i respektfullt bemötande, samt att alltid leverera minst vad kunden efterfrågar.
Känner du att du passar in på ovanstående och vill anta utmaningen? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Kungsgatan 1B (visa karta
)
352 30 VÄXJÖ Arbetsplats
Montico Kontakt
Arijana Mehica arijana.mehica@montico.se Jobbnummer
9965724