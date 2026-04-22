Truckförare till produktion
Nibe AB / Lagerjobb / Markaryd
2026-04-22
Vill du bli en del av ett engagerat team där gemenskap, samarbete och ansvar står i centrum?
Vi söker dig som är serviceminded och ansvarstagande truckförare till våra produktionsgrupper på Bredarfabriken. Rollen är inriktad på trucktransporter i nära anslutning till produktionen. Arbetstiden kan vara förlagd på dagtid eller 2-skift, beroende på verksamhetens behov.
Stämmer det här in på dig?
För att du ska trivas och lyckas i rollen ser vi att du är serviceinriktad, strukturerad och tar ansvar för ditt arbete. Du prioriterar ditt arbete i vardagen och bidrar till ett stabilt och välfungerande flöde, då rollen är en viktig del av produktionen.
Du får gärna ha några års erfarenhet av truckkörning, men det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att göra ett bra jobb. Du är trygg i att arbeta i ett högt tempo som kräver både fokus och noggrannhet. Arbetet innebär nära samarbete med kollegor och därför är det viktigt att du är en lagspelare med en positiv inställning som bidrar till ett fungerande samarbete i gruppen.
Vi värdesätter att du är pålitlig, flexibel och har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras.
Arbetet kräver att du har truckkort motsvarande A1-A4. Truckkort B1-B5 är meriterande. Du behärskar svenska i tal och skrift samt har grundläggande datorvana.
För oss är det viktigt att hitta rätt person och vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Mer om oss
Vi finns för att ge världen bättre energilösningar. Ända sedan 1952 har vi arbetat passionerat och målinriktat med att utveckla nya metoder för bättre energieffektivitet. På så sätt spelar vi en viktig roll i den globala omställningen till ett mer hållbart samhälle. Våra produkter förlitar sig på den finaste svenska ingenjörskonsten. Vi har en stark marknadsposition och gör stora satsningar för framtiden. Vår företagskultur är familjär och entreprenörsdriven. Den bygger på lång tradition och en rik historia där ledorden är enkelhet, ödmjukhet och pålitlighet. Vi ser långsiktigt på din anställning och erbjuder dig en arbetsplats med goda karriärmöjligheter. Tillsammans ser vi till att du får utlopp för din talang, kreativitet och kunskap.
NIBE i siffror
NIBE AB är en modern och framgångsrik industri med en omsättning på drygt 5 miljarder kr/år med drygt 1250 anställda i Markaryd. NIBE tillhör de marknadsledande i Europa med ett produktsortiment som består av marknadens bredaste program av värmepumpar, varmvattenberedare, solpaneler, biobränsleprodukter, ventilationsprodukter, fjärrvärmeutrustning, braskaminer mm.
NIBE AB ingår i det börsnoterade NIBE Industrier som har en omsättning på cirka 40 miljarder kr och mer än 21 000 anställda i över 30 länder.
Välkommen att söka tjänsten
Låter det som något för dig? Ansök via vår hemsida http://www.nibe.se
under "Lediga tjänster". Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 15 maj, men urval och intervjuer sker kontinuerligt så vänta inte med att skicka in.
Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta gärna någon av våra kontaktpersoner nedan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: simon.gunnarsson@nibe.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-124393". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nibe AB
(org.nr 556056-4485)
285 32 MARKARYD Kontakt
Anna Nilsson anna.k.nilsson@nibe.se
