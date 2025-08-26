Truckförare till NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vi söker dig som vill bli en del av ett bemanningsföretag med lokal förankring och som vill kunna bidra till den dagliga verksamheten hos någon av våra kunder. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan exempelvis vara körning av olika sorters truckar, lastning och lossning av material samt lagerarbete. Beroende på vart du jobbar kan även andra arbetsuppgifter förekomma som tex olika administrativa uppgifter.Kvalifikationer
För att passa i den här rollen behöver du ha tidigare erfarenhet av att köra truck. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av att köra ledstaplare och skjutstativ. Kvalifikationer
• behärskar svenska obehindrat i tal och skrift
• har B-körkort och tillgång till egen bil
• godkända gymnasiebetyg i svenska, engelska och matematik
• truckkort
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och med rätt inställning kommer man långt! Du som söker är en driven, ansvarstagande och ordningsam person vilket innebär att du håller rent och snyggt i trucken och kring din arbetsplats. Du är uppmärksam på vad som händer runtomkring dig och har hela tiden kvalité som högsta prioritering.
Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! OBS under semesterperioden kan svarstiden dröja på din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har lång erfarenhet från branschen och vet hur viktigt det är med stark lokal förankring. Då vi är ett fullservice företag inom bemanningsbranschen hjälper vi våra kunder med kompetensförsörjning och flexibilitet i alla delar av bolaget. Våra samarbeten bygger på relationer grundade på långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende.
NearYou ska bidra till ett inkluderande samhälle där människor utmanas, har framtidstro och känner sig delaktiga. Utifrån kompetensprövning ger vi alla människor möjligheter på arbetsmarknaden och i samhället i stort, oavsett etnicitet, religiös övertygelse eller sexuell läggning. Hos oss gör människor skillnad. Ersättning
