Truckförare till logistikverksamhet!
2026-01-16
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-16Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Är du erfaren truckförare med kunskap i motvikt- och skjutstativtruck?
Trivs du med ansvar, högt tempo och ordning? Då kan det här jobbet vara för dig.
Som truckförare kommer du att arbeta med hela flödet i verksamheten - från lastning och lossning till hantering av leveranser, kontakt med leverantörer och att säkerställa ett smidigt materialflöde genom lagret. Rollen kräver att du arbetar säkert, noggrant och effektivt även när tempot är högt.
Arbetsplatsen ligger utanför Vetlanda och tjänsten är en heltidsanställning på dagtid.
Arbetet inkluderar även administrativa uppgifter, ofta via dator, så du bör känna dig trygg med enklare logistik administration och digitala system.
Det förekommer också tyngre lyft då orderplock sker manuellt, så fysisk form och trivsel med aktivt arbete är viktigt.Dina arbetsuppgifter
• Lastning och lossning av gods
• Transport och placering av pallar i lager
• Orderplock och hantering av materialflöden
• Administrativa uppgifter kopplade till logistik
• Kontakt med leverantörer och avstämning av leveranserKvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten bör du ha:
• Erfarenhet av motviktstruck och skjutstativtruck
• Arbetar säkert, noggrant och ansvarstagande
• Trivs med högt tempo och varierande arbetsuppgifter
• Är i god fysisk form
• Är bekväm med administrativa uppgifter och datoranvändning
• Kan kommunicera på svenska i tal
• Körkort
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
