Truckförare till livsmedelsföretag
LN Personal AB / Lagerjobb / Mölndal Visa alla lagerjobb i Mölndal
2026-07-07
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, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av att arbeta på lager? Har du både ankomstregistrerat inkommande material och kört mycket truck? Då har vi tjänsten för dig!
För vår kunds räkning söker vi nu en erfaren truckförare som kommer arbeta på deras lager och godsmottagning. I tjänsten kommer dina arbetsuppgifter bestå av truckkörning och ankomstregistrering av inkommande gods. Det förekommer även plock och pack samt lossning och lastning av material. Du kommer ingå i en härlig arbetsgrupp där ni samarbetar tätt tillsammans.
För att vara aktuell för denna tjänst, behöver du kunna starta omgående och arbeta under hela sommarperioden.
Start: Omgående
Ort: Göteborg
Omfattning: Heltid, mån-fre 07:00-16:00
Anställningsform: Detta är initialt ett konsultuppdrag. För rätt person finns möjlighet att gå över till vår samarbetspartner förutsatt att allting fungerar braPubliceringsdatum2026-07-07ProfilKvalifikationer
• Truckkort A+B + minst 6 mån erfarenhet
• Flytande svenska i tal och skrift
• God fysisk
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från lager och som är en riktigt skicklig truckförare. Du är en framåt och driven person som trivs i en miljö med högt tempo och du genomför dina arbetsuppgifter med hög kvalité och engagemang. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna process.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som är anslutna till Almega och verksamma i Västsverige. Vi erbjuder dig en trygg anställning hos oss med schyssta villkor och kollektivavtal.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LN Personal AB
(org.nr 556646-3591)
Victor Hasselblads gata 9A (visa karta
)
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
LN Personal Kontakt
Fannie Edvardsson fannie@lnpersonal.se Jobbnummer
9995037