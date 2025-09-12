Truckförare till lager i Stenkullen
2025-09-12
Är du en effektiv och kvalitetsmedveten skjutstativsförare med siktet inställt på ett långsiktig uppdrag? Kan du jobba hela sommaren? Då vill vi att du läser vidare! Publiceringsdatum2025-09-12Om tjänsten
Till vår kund i Stenkullen söker vi ett flertal skjutstativsförare för omgående start. I den här tjänsten är det huvudsakligen truckkörning som blir din arbetsuppgift, men även andra arbetsuppgifter förekommer.
Arbetsuppgifter Dina primära arbetsuppgifter är in och utlagring med skjutstativstruck på hög höjd, men det kan också förekomma att du stöttar vid containerlossning och ompackning av varor.
Om dig som söker
Du känner dig säker på att framföra truckar på ett respektfullt och säkert sätt. Vidare är du noggrann och trivs med att jobba mot mål. Personer med rätt inställning och hög arbetsmoral ser vi ett långsiktigt samarbete med. Vi testar din erfarenhet på plats hos kunden för att se om du klarar att hålla tempot som krävs.
Krav Truckkort A+B samt minst 2 års erfarenhet av att köra skjutstativ
Van att arbeta med scanner som redskap
Meriterande Körkort och bil
Vad vi kan erbjuda dig
Tranpenad hjälper dig forma din framtid! Som Tranpenadare är du en viktig del av vår bemanningsstyrka och får en anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag och en generös rabatt hos gymkedjorna Nordic Wellness, SATS och Fitness24Seven!
Övriga villkorArbetstider: 7.00-16.00 eller 15.00-00.00 Omfattning: Heltid Lön: Enligt kollektivavtal Start: Omgående
Om Tranpenad GroupSedan 1999 har vi på Tranpenad arbetat för att få företag och människor att växa. Idag är vi en av Sveriges största aktörer inom vårt segment, med 2 500 medarbetare och kontor i Stockholm, Eskilstuna, Göteborg, Borås, Trollhättan, Jönköping och Helsingborg. Genom att vara personliga, kompetenta och ansvarstagande i allt vi gör - och ha roligt medan vi gör det - blir vi det personliga bemanningsföretaget som alla pratar om. Tranpenad är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och anslutet till Kompetensföretagen via Almega. Sedan 2022 är matchningsbolaget Eyes4work en del av Tranpenad Group. Eyes4work startades 2018 med målsättningen att tillsammans med lokalt förankrad personal och samarbetspartners skapa effektiva kedjor där utbildning och matchning är delar i den process som leder individen framåt, mot ett nytt jobb eller vidare mot nästa mål. Eyes4work finns idag på ett 60-tal orter i landet och varje dag går 8 deltagare vidare till ett nytt jobb eller en utbildning.
Tranpenad ett Karriärföretag 2025
Tranpenad har utsetts till Karriärföretag 2025 för vårt arbete med att skapa en engagerande och utvecklande arbetsmiljö. Som en av Sveriges största aktörer inom bemannings- och driftpartnerlösningar erbjuder vi våra medarbetare möjligheter att arbeta inom lager, logistik, e-handel, industri och produktion. Genom vårt fokus på personlig utveckling och ansvarstagande gör vi oss till en attraktiv arbetsgivare för dem som vill växa och bidra till framgångsrika kundrelationer.Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med Tranpenads värdegrund.
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö och därför har vi nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys efterlevs kan det förekomma alkohol- och drogtester, innan och under anställning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranpenad AB
(org.nr 556597-0364), http://tranpenad.se Arbetsplats
